Con il mouse Logitech al 56% DI SCONTO diventerete dei cecchini su ogni videogame

Logitech è un'azienda leader per quel che riguarda la produzione e realizzazione di prodotti tecnologici e, in particolar modo, per quel che riguarda la realizzazione di prodotti legati al mondo del gaming. Un mondo sempre molto costoso e dispendioso in termini economici e, proprio per questo, ogni qual volta c'è la possibilità di risparmiare è importante approfittarne. Se poi il risparmio avviene su un prodotto di qualità come il mouse G305 di Logitech l'opportunità diventa ancora più interessante. Lo sconto è decisamente imperdibile: 56% per un prezzo finale di 32,98€ a fronte dei 74,99€ del prezzo di listino.

Logitech: il mouse da gaming per i vostri headshot al 56% di sconto!

Questo device è dotato di il sensore ottico che offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all' IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI. Tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce che ti offre un'esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms. Estrema durata della batteria: il mouse Logitech G wireless G305 offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA. Si tratta di un dispositivo dal design leggero, grazie a un design meccanico efficiente, il mouse gaming G305 pesa solo 99 ‎grammi per un'elevata manovrabilità.

La forma resistente, leggera ed estremamente ergonomica, insieme al ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque. I requisiti necessari per installare e iniziare ad utilizzare questo mouse: porta USB, Windows 7 o successivo, macOS 10.13 o successivo, Chrome OS.

L'offerta, dunque, è davvero da capogiro. Amazon propone il mouse G305 di Logitech, un dispositivo da gaming, al 56% di sconto per un prezzo finale di 32,98€.

