Con il monitor curvo da gaming IN OFFERTA, giocherai AL TOP

Sei un videogiocatore, e come tutti quelli della tua categoria, hai bisogno di un monitor dalle qualità ottime, che riesca a rendere le tue performance al massimo. Ebbene, no sempre è possibile trovarne a prezzi accessibili, ma grazie all'offerta di oggi puoi assicurarti il monitor da gaming curvo da 27 pollici di Koorui a un prezzo incredibilmente basso.

Infatti da oggi su Amazon potrai aggiudicarti questo Monitor da gaming curvo 27'' di Koorui a soli 173,84€, con uno sconto sul prezzo di listino pari a circa 10,00€.

Monitor curvo 27'' Koorui: tutta un'altra storia!

Se bazzichi il mondo del gaming e sei alla ricerca di un prodotto all'avanguardia, sai già quanto un monitor curvo possa essere determinante non solo per l'esperienza di gioco in sé, ma anche per le tue prestazioni. Potrai infatti avere il massimo dalla frequenza di aggiornamento di 144 Hz, e dal tempo di risposta di 1 ms. Il display dispone di un raggio di curvatura di 1800R, e il design ergonomico consente una inclinazione da -5 a 15 gradi.

L'angolo di visione di questo monitor da gaming curvo di Koorui è di 178°, e il design con una cornice sottile di 2 mm offre un'immagine più ampia e coinvolgente. Tra le note migliori, lo schermo è privo di sfarfallio e possiede la riduzione della luce blu per proteggere i tuoi occhi.

