Con il MEGA SCONTO sulle cuffie da gaming Logitech avvertirete sempre i vostri nemici online

Logitech è un'azienda svizzera specializzata nella produzione di periferiche e accessori informatici. Logitech è famosa per la progettazione e la commercializzazione di mouse, tastiere, webcam, altoparlanti, cuffie, controller per videogiochi e altri dispositivi per computer e dispositivi mobili. La società è conosciuta per la qualità dei suoi prodotti e la sua ampia gamma di soluzioni hardware per migliorare l'esperienza utente con dispositivi informatici e di intrattenimento. Oggi segnaliamo un'offerta molto competitiva sulle cuffie da gaming G435 di casa Logitech: 44% di sconto per un prezzo finale di 49,00€.

Passi, spari e rumori: online sarete l'incubo dei vostri nemici con le cuffie da gaming Logitech in sconto

Logitech G435 è la prima cuffia con connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, per offrire più libertà di gioco su tutte le piattaforme. Grazie ad un design leggero con un peso di soli 165 g, le cuffie circumaurali senza filo per gaming sono comode da indossare per tutto il giorno. Offrono un'alta qualità della voce grazie ai doppi microfoni beamforming integrati che eliminano la necessità di un braccio microfonico e riducono il rumore di fondo.

La cuffia offre un audio ad alta fedeltà accuratamente bilanciato grazie a driver da 40 mm; compatibile con Dolby Atmos e Windows Sonic per un autentico suono surround. Con la batteria da 18 ore di G435 non c'è bisogno di interrompere il gioco per ricaricare, così puoi giocare, parlare con i tuoi amici e ascoltare musica tutto il giorno. La cuffia gaming wireless G435 è progettata per i gamer con cuscinetti auricolari in memory foam. Le parti in plastica, inoltre, contengono almeno il 22% di plastica riciclata post-consumo.

Amazon mette in offerta del 44% le cuffie da gaming G435 di casa Logitech per un prezzo d'acquisto finale pari a 49,00€.