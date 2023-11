Con il coupon NOVEDAYS su eBay lo smartwatch Xiaomi è REGALATO

Gli smartwatch Xiaomi mirano a fornire un'esperienza completa e accessibile per chi cerca un dispositivo indossabile che offra funzionalità di monitoraggio fitness, notifiche intelligenti e design pratico. Oggi su eBay è applicabile il codice coupon NOVEDAYS per ottenere uno sconto del 14% sullo smartwatch Xiaomi Mi Smart Band Gold per un costo finale di 37,39€.

Design e praticità: ecco lo smartwatch Xiaomi in sconto

Xiaomi Smart Band 8 offre una combinazione di eleganza e comfort, portando la semplicità al tuo polso. Con una frequenza di aggiornamento superiore, l'esperienza diventa estremamente fluida, con movimenti a scorrimento raffinati e regolazione automatica graduale della luminosità per adattarsi all'ambiente circostante.

La versatilità è garantita dai cinturini facili da rimuovere, che non solo consentono di cambiare facilmente stile e materiale ma possono anche essere completamente rimossi. Con oltre 200 nuovi quadranti alla moda, potrai esprimere il tuo stile unico. La possibilità di combinare cinturini, ciondoli e quadranti offre infinite opzioni per personalizzare il tuo Smart Band.

La modalità Smart Companion mostra la differenza tra la tua posizione e il passo impostato, ideale per chi preferisce correre con un partner. La scelta di 10 percorsi di running integrati con diverse intensità ti permette di adattare l'allenamento alle tue condizioni fisiche.

Le funzioni di monitoraggio della salute, tra cui saturazione dell'ossigeno nel sangue, stress, salute femminile, frequenza cardiaca e sonno, forniscono dati specifici per miglioramenti mirati. Con la ricarica rapida, lo Smart Band può essere caricato completamente in un'ora, garantendo fino a 16 giorni di utilizzo tipico. In modalità AOD, l'orologio può durare fino a 6 giorni, offrendo un'eccezionale durata della batteria.

Oggi su eBay è possibile acquistare in sconto lo Xiaomi Mi Smart Band 8 Gold tramite il codice coupon NOVEDAYS: 14% e prezzo finale 37,39€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.