Con il conto online HYPE Premium ricevi un bonus da 25€ immediato

HYPE Premium è il conto online di un'azienda fintech 100% italiana che offre pagamenti e prelievi gratis ovunque nel mondo, una carta di debito World Elite Mastercard e un'assicurazione completa su viaggi, spese mediche, acquisti online e altro ancora. In più è disponibile un'assistenza prioritaria, volendo anche tramite l'app di messaggistica istantanea WhatsApp. Il canone mensile del conto Premium è pari a 9,90 euro al mese

In via promozionale, in questi giorni è possibile ottenere un bonus di 25 euro immediato. L'iniziativa prevede l'apertura di HYPE Premium con il codice promo CIAOHYPER e una o più transazioni con la carta Mastercard associata al conto. Non appena si saranno raggiunti almeno 50 euro di spesa, si riceverà un buono di benvenuto immediato del valore di 25 euro.

L'apertura del conto HYPE Premium è disponibile su questa pagina del sito ufficiale HYPE.

Come ricevere un bonus da 25 euro immediato con HYPE Premium

Il primo passaggio per ricevere 25 euro di bonus prevede l'apertura di HYPE Premium utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER nel campo apposito durante la fase di iscrizione. Per aprire il conto online c'è tempo fino al 31 dicembre. In seguito occorre spendere almeno 50 euro con la carta associata al conto, entro i 30 giorni successivi all'apertura di HYPE Premium.

Come si legge nel regolamento dell'iniziativa, il bonus da 25 euro verrà erogato entro 7 giorni lavorativi dal raggiungimento dell'importo di spesa pari ad almeno 50 euro. Sempre il testo ufficiale del regolamento chiarisce che la promozione non è cumulabile né valida per gli utenti che già in passato avevano beneficiato di un bonus d'ingresso con HYPE.

Maggiori informazioni sul conto HYPE Premium a questa pagina del sito HYPE.





