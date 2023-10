Con il conto NEXT di Crédit Agricole puoi vincere 1 anno di affitto

Next Under 35 è la nuova offerta di Crédit Agricole rivolta a tutti i ragazzi under 35. Non solo conto e carta sono a canone zero, ma c'è anche la possibilità di vincere un anno di affitto, tema che negli ultimi mesi sta particolarmente a cuore dei più giovani. In più c'è un bonus di benvenuto di 50 euro in Buoni Regalo Amazon e fino a 100 euro se utilizzi la carta.

Crédit Agricole lancia Next Under 35 con possibilità di vincere 1 anno di affitto

Per partecipare al concorso che mette in palio un buono valido per il pagamento del canone di affitto per 12 mesi apri il conto online Next Under 35 entro il 31 ottobre 2023. L'estrazione finale si terrà entro il 31 gennaio 2024 a Milano: in caso irreperibilità o rinuncia del vincitore, subentranno le 5 riserve nominate da un apposito database. Il vincitore finale verrà contattato per telefono o via email.

Il buono è valido fino a 1 anno e presenta un importo massimo di 7.000 euro. Sono escluse dal buono le spese ordinarie e straordinarie, i bolli, le bollette e l'eventuale caparra. Ai fini della vincita, saranno presi in considerazione soltanto contratti di locazione per uso domestico, attivi ed in essere e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Insieme all'attivazione del conto Next di Crédit Agricole riceverai una carta di debito Visa a canone zero per i primi 2 anni, con la quale puoi pagare online o da waller tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. In caso di furto, la puoi bloccare via app con un semplice click.

Approfitta ora dell'ultima offerta di Crédit Agricole e apri il nuovo conto Next Under 35 per partecipazione al concorso che mette in palio un buono del valore di 7.000 euro per pagare 1 anno di affitto.

