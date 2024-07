Con il conto Crédit Agricole hai carta di credito gratis e buoni Amazon per il Prime Days

Fare shopping su Amazon anche se si è a corto di soldi? Si può: basta aprire un conto online Crédit Agricole per ottenere subito 250 euro in buoni regalo da spendere sulla celebre piattaforma e-commerce. L'ideale in questo periodo, dal momento che manca pochissimo ai prossimi Prime Days. Ma le novità non sono finite qui: andiamo a scoprire gli altri vantaggi dell'apertura del conto.

Buoni Amazon per il Prime Days e molti altri vantaggi: scopri il conto online Crédit Agricole

Con Crédit Agricole non solo risparmi, ma guadagni anche. Oltre ai buoni Amazon, il conto è a canone zero per i primi nove mesi. Successivamente, il canone rimane gratuito se hai meno di 35 anni, possiedi un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore a 5.000 euro.

Aprendo il conto online, puoi anche richiedere la Carta di Credito Oro American Express, senza pagare il canone per il primo anno. Tutto è gestibile tramite l'app, inclusi investimenti, movimenti e la possibilità di mettere in pausa la carta.

Ma come si sbloccano i buoni da utilizzare su Amazon? Vediamolo subito. Se apri il conto online entro il 5 settembre e utilizzi il codice promo "VISA", riceverai fino a 100 euro in buoni. Aggiungendo una carta di debito e l'assicurazione "Protezione Mezzi di Pagamento" (2 euro al mese), guadagni altri 25 euro. Questa assicurazione ti protegge da utilizzi fraudolenti delle tue carte, anche di altre banche. Inoltre, puoi accumulare fino a 250 euro invitando amici: ogni amico che aprirà un conto ti farà guadagnare 25 euro, fino a un massimo di 6 amici.

Affronta il Prime Day con un'abbondanza di buoni Amazon! Scegli una filiale con un consulente dedicato, seleziona la tua carta preferita che ti verrà consegnata a casa e firma digitalmente il contratto. Facile, non è vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.