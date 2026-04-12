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Con il conto BBVA canone azzerato e 3% su remunerazione e cashback

Il conto BBVA è uno dei più convenienti e facili da usare. E offre il 3% sia di remunerazione che di cashback. Senza alcun vincolo.
Con il conto BBVA canone azzerato e 3% su remunerazione e cashback
Il conto BBVA è uno dei più convenienti e facili da usare. E offre il 3% sia di remunerazione che di cashback. Senza alcun vincolo.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 12 apr 2026
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Cos'è che rende il conto BBVA uno dei più scelti e apprezzati dai correntisti italiani? Potremmo rispondere dicendo semplicemente che è conveniente e molto facile da utilizzare. Ma dobbiamo entrare nel dettaglio perché i vantaggi che mette a disposizione sono effettivamente notevoli.

Intanto già solo aprirlo è semplicissimo: basta andare sul sito ufficiale di BBVA e in pochi minuti potrai già utilizzarlo. Senza alcun vincolo o obbligo. Ma andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Apri ORA il conto BBVA

Conto BBVA: tutti i vantaggi

Il conto BBVA è speciale innanzitutto perché non richiede alcun canone. E poi per via del fatto che prevede una remunerazione del 3%, con interessi accreditati ogni mese fino ad un massimo di 1 milione di euro.

Una volta terminato questo periodo iniziale, il rendimento prosegue comunque fino alla fine del 2027 con un tasso aggiornato ogni tre mesi a seconda dell'andamento del mercato. Ma la grande peculiarità di BBVA è che per averlo non è richiesto obbligatoriamente che venga versato lo stipendio o accreditata la pensione nel conto. E non ci sono vincoli di permanenza.

Alla remunerazione va aggiunto il cashback sempre del 3% sugli acquisti effettuati con carta, sia fisica che digitale, valido anch'esso per i primi sei mesi e accreditato mensilmente sul conto, entro un limite di spesa mensile definito.

Il conto include inoltre una serie di funzionalità senza costi aggiuntivi che coprono le principali esigenze quotidiane, dai bonifici istantanei e ordinari fino alla gestione dei pagamenti, passando per strumenti utili come l'anticipo dello stipendio, i prelievi nell'area euro, i pagamenti in valuta estera e soluzioni dedicate al risparmio e agli investimenti.

Apri ORA il conto BBVA

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