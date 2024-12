Con i RevPoints di Revolut trasformi le tue spese in viaggi e sconti

Revolut ha introdotto recentemente il programma RevPoints, ideato per trasformare le tue spese quotidiane in vantaggi concreti. Utilizzando la carta di debito associata al tuo conto, accumuli punti che possono essere convertiti in miglia aeree, sconti su soggiorni e risparmi su acquisti. Il primo passo è iscriversi gratuitamente a Revolut. Di seguito, vediamo poi il funzionamento dei RevPoints nel dettaglio.

Come funziona il programma RevPoints di Revolut

Per ogni euro speso con la tua carta Revolut, accumuli punti; il tasso di accumulo varia in base al piano scelto. Ad esempio, con il piano Standard gratuito, ottieni un punto ogni 10 euro spesi, mentre con piani premium come Ultra, il rapporto può arrivare a un punto per ogni euro speso.

I punti accumulati possono poi essere convertiti in miglia aeree grazie alle partnership con oltre 30 compagnie, tra cui British Airways, Air France, KLM e Iberia. Inoltre, puoi utilizzarli per ottenere sconti su soggiorni in strutture, prenotabili attraverso la sezione "Soggiorni" dell'app Revolut, o per accedere a esperienze uniche disponibili nella sezione "Esperienze".

Per iniziare ad accumulare RevPoints, è sufficiente iscriversi a Revolut e utilizzare la carta per le tue spese quotidiane. Inoltre, completando sfide in-app o effettuando l'upgrade del tuo piano, puoi guadagnare punti extra, accelerando l'accumulo e accedendo più rapidamente ai premi desiderati.

Oltre al programma RevPoints, Revolut offre numerosi vantaggi, come la possibilità di aprire un conto multi-valuta, effettuare bonifici istantanei gratuiti e usufruire di prelievi senza commissioni entro determinati limiti. L'app è disponibile in diverse versioni, dal piano Standard gratuito a opzioni premium come Plus, Premium, Metal e Ultra, ciascuna con benefici specifici.

Scopri di più sul programma RevPoints e inizia a accumulare punti visitando il sito ufficiale di Revolut. Iscrivendosi ora, si ha diritto anche a 10€ immediati di ricompensa.





