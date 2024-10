Con HYPE Premium hai 25€ di bonus benvenuto immediato

Nell'ambito della nuova iniziativa disponibile sul sito ufficiale, gli utenti che scelgono di aprire il conto HYPE Premium ricevono un bonus immediato di 25 euro. Tutto quello che occorre fare è inserire il codice promo CIAOHYPER durante la fase di registrazione. Inoltre, è possibile beneficiare di prestiti istantanei fino a 2.000 euro.

HYPE Premium è il conto all inclusive della fintech italiana HYPE, associata al Gruppo Sella. La natura all inclusive è confermata dall'accesso senza limiti a tutti i servizi di HYPE, compresa l'assicurazione su viaggi, spese mediche e acquisti online.

I vantaggi del conto HYPE Premium

Il primo vantaggio di scegliere il conto online HYPE Premium è il bonus di benvenuto di 25 euro inserendo il codice promozione CIAOHYPER in fase di iscrizione. L'importo del bonus sarà disponibile da subito nella propria area riservata. Come da regolamento, il bonus è spendibile effettuando qualsiasi tipo di acquisto.

Altri due vantaggi significativi sono i pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo insieme all'assicurazione all inclusive. A fronte infatti di un canone mensile di 9,99 euro, i clienti Premium del conto HYPE possono prelevare in qualunque ATM all'estero senza preoccuparsi delle eventuali commissioni. Allo stesso modo, possono partire con la garanzia di essere coperti da un'assicurazione completa.

A tutto questo si aggiungono infine l'assistenza prioritaria via WhatsApp, in modo da ricevere supporto nel più breve tempo possibile, e una carta di debito World Elite Mastercard, perfettamente funzionante quando si viaggia all'estero.

La registrazione del conto HYPE avviene tramite questa pagina del sito ufficiale. L'iscrizione online avviene in pochi minuti e si riceverà immediatamente una carta virtuale, così da essere subito operativi.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi