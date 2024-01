Con Hostinger il tuo sito Wordpress online SUBITO

Nel mondo del web design, la creazione di un sito web può sembrare un'impresa difficile, specialmente per chi non possiede competenze tecniche avanzate. Hostinger, con la sua innovativa integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) in WordPress, sta cambiando questa condizione, rendendo la creazione di siti web un processo semplice e accessibile a tutti.

WordPress e IA: Hostinger crea una combinazione vincente

WordPress è il CMS più utilizzato al mondo, ed è noto per la sua flessibilità e facilità d'uso, ma comunque necessita di alcune competenze tecniche di base. Hostinger ha reso WordPress ancora più facile da utilizzare. Grazie all'integrazione dell'AI, anche gli utenti senza esperienza tecnica possono creare un sito. Questa tecnologia AI non solo guida gli utenti attraverso la configurazione iniziale, ma offre anche suggerimenti personalizzati per migliorare l'aspetto e le funzionalità del sito. Basta scegliere un tema, dare delle indicazioni all'AI e avrete un modello personalizzato e pronto all'uso. Ovviamente dovrete dedicarci del tempo e continuare a personalizzarlo, inserendo immagini e testi, ma anche in questo caso l'intelligenza artificiale vi aiuterà.

Se invece volete un sito che sia subito online, potete affidarvi al site builder di Hostinger. In questo caso non avrete un sito fatto con WordPress, ma la sua creazione sarà davvero super semplice: potrete infatti creare siti web visivamente accattivanti con un semplice sistema drag-and-drop. Potrete scegliere tra una vasta gamma di template predefiniti e personalizzarli secondo le proprie esigenze, senza dover scrivere una singola riga di codice.

Supporto completo e sicurezza garantita

Non solo facilità di sviluppo, ma Hostinger si distingue per il suo impegno nel fornire un supporto clienti costante e risorse formative, essenziali per chi è alle prime armi nella creazione di siti web. Offre assistenza continua e materiali didattici, insieme a un ambiente web sicuro con protezione DDoS, firewall e certificati SSL gratuiti, garantendo un uptime del 99,9%. La sua piattaforma, arricchita dall'intelligenza artificiale, semplifica la creazione di siti con WordPress, rendendola accessibile anche ai principianti e supportando la realizzazione di vari progetti web, dalla creazione di blog personali a siti aziendali e negozi online. Clicca qui per scoprire i piani disponibili e porta subito online la tua idea.

