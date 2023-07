Con FlexTax gestisci fatture e tasse senza spendere un centesimo

Gestire la propria Partita IVA può essere un vero e proprio labirinto di normative fiscali, documenti da compilare e calcoli da effettuare. Fortunatamente, esiste un servizio online che può semplificare notevolmente la vita degli imprenditori: FlexTax.

Dal 2018, FlexTax offre un supporto completo per la gestione delle Partite IVA in Regime Forfettario, fornendo un servizio affidabile e accessibile a tutti. Inoltre, è possibile accedere a FlexTax anche tramite l'account Freemium, una soluzione perfetta per chi è appena entrato nel mondo delle Partite IVA e cerca un supporto fiscale senza dover investire grandi somme di denaro.

Tutti i vantaggi di FlexTax

FlexTax offre una gamma completa di servizi all'interno del suo account Freemium, suddivisi in quattro macro-sezioni: FlexSupport, FlexInvoice, FlexTools e FlexEconomy. Questi strumenti sono stati progettati per soddisfare le esigenze specifiche degli imprenditori che operano in Regime Forfettario, semplificando e ottimizzando le operazioni quotidiane.

FlexSupport mette a tua disposizione un team di commercialisti e consulenti fiscali pronti ad assisterti tramite ticket, con FlexInvoice potrai inviare fatture cartacee illimitate e beneficiare di fino a cento fatture elettroniche gratuite. FlexTools ti permette di effettuare previsioni sulle tasse da pagare, calcolare i ravvedimenti operosi, le ritenute d'acconto e l'IVA in modo rapido e preciso.

Poi c'è FlexEconomy che ti permetterà di tenere sotto controllo le tue entrate e le uscite. Potrai gestire la liquidità presente, passata e previsionale in modo semplice ed efficace, e calcolare la stima delle imposte in tempo reale.

Puoi accedere liberamente alla suite: non ha scadenza e non è richiesta la carta di credito. Con FlexTax Plus, invece, affiderai la tua contabilità alla rete di commercialisti e tributisti FlexTax a partire da 259 euro all'anno. Il piano Plus è molto più completo e offre una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui dichiarazione dei redditi, elaborazione F24 e quietanze e anche (con un contributo economico) apertura di Partita IVA e gestione della contabilità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.