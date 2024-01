Con Fineco i nuovi utenti hanno conto a canone zero per un anno

Da oltre due decenni, Fineco si impegna a offrire soluzioni bancarie all'avanguardia, ponendo al centro del suo operato la tecnologia e il rapporto umano. Ecco perché l'offerta Fineco, attualmente disponibile, presenta un'opportunità unica: 12 mesi a canone zero.

Servizi innovativi per semplificare la tua vita

In Fineco, si "parlano" molte valute. Il tuo conto è multi-currency, un servizio integrato che consente di diversificare liquidità e investimenti senza commissioni di cambio, solo spread.

Fino al compimento dei 30 anni, hai canone gratuito per il conto e condizioni vantaggiose per investire, come commissioni ridotte su azioni Italia e USA e spese zero per PAC in ETF. Per i primi 12 mesi, il canone è gratuito per tutti i nuovi utenti.

Inoltre, i primi 50 ordini sono gratuiti: investi sui titoli delle principali borse mondiali, in diversi settori, da un unico conto multivaluta. Hai anche accesso a indici, materie prime, azioni, cross valutari e criptovalute.

Ecco alcuni tra i servizi innovativi messi a disposizione da Fineco per semplificare e migliorare la tua esperienza:

Prelievi Smart : dimentica la carta, preleva dagli ATM UniCredit utilizzando solo il QR Code del tuo smartphone. Sono gratuiti fino a 3.000 euro

: dimentica la carta, preleva dagli ATM UniCredit utilizzando solo il QR Code del tuo smartphone. Sono gratuiti fino a 3.000 euro Pagamenti digitali Tap&Go : semplicemente appoggia il tuo smartphone o smartwatch al POS del negozio per effettuare pagamenti veloci e sicuri

: semplicemente appoggia il tuo smartphone o smartwatch al POS del negozio per effettuare pagamenti veloci e sicuri Fineco Pay : scambia denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi, direttamente dall'app

: scambia denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi, direttamente dall'app Bonifici senza confini: effettua bonifici gratuiti e illimitati in Italia e inviali verso 250 paesi e in 20 valute diverse per le transazioni internazionali. Sono disponibili anche istantanei, tramite app. Puoi inoltre versare contanti e assegni h24 e senza costi presso gli sportelli evoluti UniCredit

senza confini: effettua bonifici gratuiti e illimitati in Italia e inviali verso 250 paesi e in 20 valute diverse per le transazioni internazionali. Sono disponibili anche istantanei, tramite app. Puoi inoltre versare contanti e assegni h24 e senza costi presso gli sportelli evoluti UniCredit Maxi Acquisto : aumenta per un giorno il tuo massimale Visa Debit, arrivando fino a 5.000 euro

: aumenta per un giorno il tuo massimale Visa Debit, arrivando fino a 5.000 euro Paga con una foto: risolvi le pratiche burocratiche pagando bollettini, multe e bollo auto con una semplice foto dal tuo smartphone: gestisci online MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte

L'assistenza è a tua disposizione 24/7, anche via SMS. In caso di furto o smarrimento, puoi bloccare la tua carta in autonomia tramite l'app per garantire la massima sicurezza. Scegli Fineco: apri il tuo conto online in pochissimi clic e ottieni ben 12 mesi di canone a costo zero.

