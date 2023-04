Con Fineco hai tutto gratis: ecco perché è la banca numero 1

Sapevi che Fineco non solo è una delle banche più solide d'Italia, con un CET1 del 20,8%, ma è anche stata classificata da Forbes come Banca numero 1 in Italia tra le World's Best Banks 2022? Un conto multivaluta che ti semplifica la vita e che ti permette di gestire il tuo denaro senza nemmeno usare il portafoglio: con Fineco hai (quasi) tutto gratis.

Dai prelievi presso Atm in Italia su circuito Bancomat ai bonifici SEPA, versamento contanti e assegni, pagamento MAV e RAV, addebiti SDD, pagamento tasse F24, libretti assegni, servizio custodia e trasferimento automatico di titoli e fondi. Anche il canone è gratuito per i primi dodici mesi per tutti i nuovi clienti Fineco. Passato l'anno, il costo è di 3,95 euro al mese azzerabili secondo determinate condizioni.

Come azzerare il canone Fineco?

Il costo mensile, una volta terminati i dodici mesi promozionali, è di 3,95 euro mensili, che possono essere azzerati in diversi modi:

Accredito stipendio o pensione

Giovani fino a 30 anni

Servizi di consulenza evoluta valorizzato ≥ 20 mila euro

Credit Lombard e fido su titoli

Patrimonio di risparmio gestito > 40 mila euro

Fondo pensione con versamento annuo ≥ 1.000 euro

Quattro trading eseguiti nel mese

In più, al raggiungimento di 48 ordini trading, il canone è gratuito per tutto l'anno in corso a partire dal mese di raggiungimento della soglia. La Fineco Debit Card, invece, ha un costo di 9,95 euro all'anno con spedizione a domicilio a 2,25 euro.

Tutti i vantaggi e le funzionalità di Fineco

Con Fineco, non solo potrai avere il controllo completo del tuo denaro, ma anche dimenticare il portafoglio a casa. Grazie al servizio di prelievi smart da Atm UniCredit, basterà un QR Code sul tuo smartphone per accedere al tuo denaro in modo facile e sicuro. Potrai anche usufruire di Tap&Go: il modo più semplice e veloce di pagare con il tuo telefono o smartwatch. Inoltre, grazie a Fineco Pay, potrai scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale e inviare bonifici istantanei in pochi secondi.

In quanto titolare di un conto Fineco, avrai accesso a versamenti self-service di contanti e assegni h24 senza costi, bonifici gratuiti e illimitati in Italia ed estero verso 250 Paesi e in 20 valute diverse. La piattaforma offre inoltre una sezione investimenti, dove potrai operare nelle principali borse mondiali e in tantissimi settori dal tuo unico conto multivaluta. Che si tratti di indici, materie prime, azioni, cross valutari o criptovalute, troverai tutto ciò che cerchi.

Tutti questi servizi sono racchiusi nell'applicazione ufficiale di Fineco, che ti permette di gestire in modo sicuro e personalizzato il tuo conto multivaluta, le carte e gli investimenti, oltre che a inviarti notifiche istantanee su prelievi e acquisti. Questo (e molto altro) caratterizza l'esperienza Fineco, permettendogli di ottenere il titolo da Forbes. Approfitta della promozione e ottieni subito 12 mesi di canone completamente azzerato.

