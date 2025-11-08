Con Engie la bolletta luce e gas non è più una preoccupazione: le tariffe valide fino al 13/11

Quando arriva il primo freddo la preoccupazione di tanti italiani ricade sul possibile rincaro della bolletta luce e gas, aumento che puntualmente si verifica. Per evitare che la ricezione della bolletta a casa o via e-mail provochi ansia un mese sì e l'altro pure, la soluzione più efficace è scegliere una fornitura con tariffe convenienti e che preveda il blocco del costo della materia prima per almeno un anno.

Una soluzione di questo tipo arriva da Engie con la sua offerta Energia PuntoFisso, con la quale è possibile avere lo stesso prezzo luce e gas per due anni di fila. A questo poi si aggiungono anche tariffe di ingresso concorrenziali: fino al 13 novembre si può bloccare la materia prima luce è sotto i 0,11 euro/kWh, mentre la materia prima gas sotto i 0,40 euro/Smc.

Tariffe Energia PuntoFisso valide fino al 13 novembre

Di seguito il riepilogo delle tariffe dell'offerta Energia PuntoFisso valide per quanti richiederanno una nuova fornitura entro il 13 novembre. Per gli utenti interessati, confermiamo che c'è la possibilità di scegliere per la luce tra la tariffa monoraria e la tariffa multioraria.

Luce (tariffa monoraria)

0,105 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi 72 euro l'anno (+ sbilanciamento forfait: 0,002 euro/kWh): costo di commercializzazione

Luce (tariffa multioraria)

Luce F1: 0,1067 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00)

(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00) Luce F2: 0,1139 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi)

(dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi) Luce F3: 0,0965 euro/kWh (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24)

(dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24) costo di commercializzazione: 72 euro l'anno (+ sbilanciamento forfait: 0,002 euro/kWh)

Gas

0,3938 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi 72 euro l'anno + 0,0079 euro/Smc: costo di commercializzazione

Gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore Engie sono gli oneri generali di sistema, la componente ASOS e le spese per la tariffa per l'uso della rete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.