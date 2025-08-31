Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Con Engie Energia Punto Fisso blocchi i costi di luce e gas per 2 anni

Engie ti dà luce e gas con tariffe estremmamente vantaggiose, bloccate per ben due anni. Così non avrai più alcuna preoccupazione.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 31 ago 2025
Chi desidera una bolletta più leggera e allo stesso tempo difendersi dalle oscillazioni del mercato energetico può puntare su Energia Punto Fisso di Engie, l'offerta che congela le tariffe per ben 24 mesi.

Una formula che consente di avere maggiore stabilità e di pianificare le spese domestiche senza sorprese. Per attivare le forniture basta andare sul sito di Engie , ma prima vorrai conoscere nel dettaglio le tariffe applicate: andiamo a scoprirle.

Vai all'offerta di Engie

Le tariffe di Engie per risparmiare su luce e gas

Con le condizioni oggi disponibili per i nuovi clienti, il prezzo dell'energia elettrica resta fermo a 0,1232 €/kWh, mentre quello del gas viene fissato a 0,456€/Smc. A questi si aggiunge un costo di commercializzazione di appena 7 euro al mese per fornitura, a cui va affiancata una piccola quota extra di 0,00795€/Smc sul gas, con un impatto minimo sul totale.

Optare per la soluzione di Engie significa garantirsi tariffe chiare e bloccate per due anni, senza preoccuparsi di aumenti improvvisi. L'attivazione è gratuita, non richiede vincoli particolari e non nasconde costi extra. Per completare la sottoscrizione bastano i dati dell'intestatario e i codici della fornitura (POD per l’elettricità e PDR per il gas).

Grazie a questa promozione, chi passa a Engie può ottenere un risparmio immediato e, allo stesso tempo, assicurarsi una copertura a lungo termine contro i rincari futuri. Tutto il procedimento si svolge online in pochi minuti, direttamente dal sito ufficiale dell'operatore.

Vai all'offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

