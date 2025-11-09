Con Engie blocchi il prezzo luce e gas per due anni: ecco le tariffe

L'arrivo del freddo implica anche costi maggiori per le bollette di luce e gas. Per risparmiare sulla bolletta è fondamentale scegliere un fornitore conveniente, oltre che che affidabile. Caratteristiche assolutamente presenti in Engie.
La sua proposta è tra le più interessanti del mercato: con l' offerta di Engie Energia PuntoFisso puoi bloccare il prezzo delle forniture per ben due anni di fila. A tariffe veramente interessanti: vediamole nel dettaglio.
Le nuove tariffe di Engie bloccate per due anni
Tanti italiani si pongono la stessa domanda in questo periodo: come mettersi al riparo dai rincari della bolletta luce e gas? Engie è la giusta risposta. La sua offerta, valida fino al 13 novembre, consente di bloccare per due anni le forniture a queste tariffe:
Luce (tariffa monoraria) - 0,105 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi + costo di commercializzazione 72 euro l'anno (+ sbilanciamento forfait: 0,002 euro/kWh);
Luce (tariffa multioraria)
- Luce F1: 0,1067 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00);
- Luce F2: 0,1139 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi);
- Luce F3: 0,0965 euro/kWh (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24) + costo di commercializzazione 72 euro l'anno (+ sbilanciamento forfait: 0,002 euro/kWh)
Gas
- 0,3938 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi + costo di commercializzazione 72 euro l'anno + 0,0079 euro/Smc.
Gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore Engie sono gli oneri generali di sistema, la componente ASOS e le spese per la tariffa per l'uso della rete. Per approfittare della promozione vai sul sito di Engie.
