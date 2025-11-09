Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Con Engie blocchi il prezzo luce e gas per due anni: ecco le tariffe

Vuoi bloccare il prezzo di luce e gas per due anni e risparmiare sulla bolletta? Puoi farlo se ti affidi a Engie.
Con Engie blocchi il prezzo luce e gas per due anni: ecco le tariffe
Vuoi bloccare il prezzo di luce e gas per due anni e risparmiare sulla bolletta? Puoi farlo se ti affidi a Engie.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 9 nov 2025
Link copiato negli appunti

L'arrivo del freddo implica anche costi maggiori per le bollette di luce e gas. Per risparmiare sulla bolletta è fondamentale scegliere un fornitore conveniente, oltre che che affidabile. Caratteristiche assolutamente presenti in Engie.

La sua proposta è tra le più interessanti del mercato: con l' offerta di Engie Energia PuntoFisso puoi bloccare il prezzo delle forniture per ben due anni di fila. A tariffe veramente interessanti: vediamole nel dettaglio.

Vai all'offerta di Engie

Le nuove tariffe di Engie bloccate per due anni

Tanti italiani si pongono la stessa domanda in questo periodo: come mettersi al riparo dai rincari della bolletta luce e gas? Engie è la giusta risposta. La sua offerta, valida fino al 13 novembre, consente di bloccare per due anni le forniture a queste tariffe:

Luce (tariffa monoraria) - 0,105 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi + costo di commercializzazione 72 euro l'anno (+ sbilanciamento forfait: 0,002 euro/kWh);

Luce (tariffa multioraria)

  • Luce F1: 0,1067 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00);
  • Luce F2: 0,1139 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi);
  • Luce F3: 0,0965 euro/kWh (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24) + costo di commercializzazione 72 euro l'anno (+ sbilanciamento forfait: 0,002 euro/kWh)

Gas

  • 0,3938 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi + costo di commercializzazione 72 euro l'anno + 0,0079 euro/Smc.

Gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore Engie sono gli oneri generali di sistema, la componente ASOS e le spese per la tariffa per l'uso della rete. Per approfittare della promozione vai sul sito di Engie.

Vai all'offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Tutto Sky a 35,90 euro al mese: torna l'offerta dell'anno
Tech

Tutto Sky a 35,90 euro al mese: torna l'offerta dell'anno
Con Engie la bolletta luce e gas non è più una preoccupazione: le tariffe valide fino al 13/11
Tech

Con Engie la bolletta luce e gas non è più una preoccupazione: le tariffe valide fino al 13/11
Serie A, 11° giornata: dove vedere le partite di oggi e domani
Tech

Serie A, 11° giornata: dove vedere le partite di oggi e domani
Apple TV, le novità tra film e serie tv di novembre 2025
Tech

Apple TV, le novità tra film e serie tv di novembre 2025