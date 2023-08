Desideri una casa smart? Una casa che ti semplifichi la vita? Allora devi iniziare da lui: Echo Dot di terza generazione che oggi su Amazon trovi ad un prezzo speciale.

Con Echo Dot di terza generazione la tua vita si semplificherà all'istante

TA questo punto ti presentiamo ufficialmente Echo Dot, si tratta dell'altoparlante intelligente più venduto in assoluto, con un rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli.

Controlla la musica con la tua voce. Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Con Audible puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti. Audio più ricco e potente. Associalo a un altro Echo Dot per un audio stereo potente. Per riempire di musica casa tua, puoi usare più dispositivi Echo compatibili in varie stanze.

Si tratta di un dispositivo sempre pronto ad aiutarti. Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro. E poi resta sempre in contatto con gli altri. Chiama e invia messaggi senza dover usare le mani a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype. Con la funzione Drop In, puoi anche chiamare immediatamente un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza.

Puoi anche personalizzare Alexa con le Skill. Grazie alle centinaia di Skill disponibili, Alexa diventa sempre più intelligente e nuove funzionalità e Skill vengono aggiunte costantemente. Usale per monitorare i tuoi allenamenti, giocare e molto altro. Infine controlli i dispositivi per Casa Intelligente direttamente con la voce, usa la tua voce per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili.

In ultimo ma non per importanza devi sapere che è stato progettato per tutelare la tua privacy. Echo è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

