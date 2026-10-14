Con E.ON Ore per Te la luce è gratis per tre ore al giorno e il prezzo fisso per un anno

Tre ore al giorno senza corrispettivo per il consumo di energia e un prezzo bloccato per 12 mesi: è la sorprendente proposta di E.ON Ore per Te, l'offerta luce pensata per tenere sotto controllo la bolletta in vista dell'inverno e della prossima estate. L'offerta, riservata ai nuovi clienti che rispettano le condizioni previste si può sottoscrivere fino al 9 novembre 2026 e adesso la vedremo nel dettaglio.

La tariffa prevede infatti un costo della componente energia completamente azzerato ogni giorno dalle 20 alle 23, mentre nelle restanti ore il costo è bloccato a 0,187€/kWh. L'offerta ideale se lavori fuori casa e puoi così concentrare parte dei consumi nelle tre ore serali super agevolate: potrai valutare se spostare alcune attività dalle 20 alle 23, come l'avvio della lavastoviglie o della lavatrice, riuscendo a risparmiare sulla bolletta a fine mese.

Lo 0€/kWh riguarda il corrispettivo per il consumo nella fascia indicata, non l’intera bolletta, dato che l'offerta prevede un corrispettivo annuo di 145,11 euro per POD, oltre alle altre eventuali voci previste dal contratto, come trasporto e gestione del contatore, oneri e imposte. Quindi è comunque un grosso vantaggio, dato che parliamo letteralmente di un costo della componente azzerato, ma è giusto valutare il quadro complessivo.

Per il resto, avrai un prezzo fisso che ti garantirà una stabilità totale per un anno rispetto alle oscillazioni della componente energia. A proposito, questa è indicata come proveniente da fonti rinnovabili e, tramite l'app E.ON, è possibile monitorare in consumi e avere una visione più chiara delle proprie abitudini.

L'adesione a questa vantaggiosissima offerta è prevista fino al 9 novembre: sul sito ufficiale E.ON puoi verificare tutti i dettagli della proposta ed effettuare persino una simulazione di costo basandoti sui tuoi consumi abituali.

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