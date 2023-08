Con E.ON l'offerta super conveniente per il gas a partire da 20 euro

E.ON lancia l'offerta super conveniente per il gas metano, a partire da 20,14 euro al mese. La nuova promozione proposta dall'operatore - uno dei principali in Italia - stabilisce il prezzo componente materia prima gas a 0,6988€/Smc, con un notevole vantaggio in termini economici rispetto ad altri concorrenti presenti nel mercato.

L'operatore promette un'offerta a partire da 20,14 euro al mese, calcolata dividendo per 12 la stima della spesa annua di 241,74 euro/anno per un cliente domestico in ambito tariffario Nord Orientale che consuma 120 Smc/anno e possiede classe contatore fino a G6.

Il prezzo individuale, dunque, potrebbe variare in base a diversi fattori. E.ON ti dà l'opportunità di ottenere un valore indicativo della spesa mensile in euro/mese sulla base dei tuoi consumi, inserendo le tue informazioni all'interno di un apposito form.

Nel dettaglio, le voci dipendenti da E.ON sono:

Prezzo Materia prima gas: prezzo pari 0,6988€/Smc

Corrispettivo di commercializzazione al dettaglio: 108 €/Punto di Riconsegna/ anno

Corrispettivo variabile della componente QVD definito dall'ARERA pari a 0,007946 €/Smc

Altre voci in bolletta, indipendenti da E.ON, sono:

Oneri di regolazione

Trasporto e Gestione del Contatore

Oneri di sistema

Imposte

La promozione è disponibile esclusivamente online e attivabile in pochi clic. Visita la pagina ufficiale di E.ON e della promozione, compila il form, inserisci i dati richiesti e completa la procedura per l'attivazione dell'offerta. Tutto pronto: entro 45 giorni ti verrà attivata la fornitura e potrai beneficiare di tutti i vantaggi inclusi.

