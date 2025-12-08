Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Con Disney+ è un Natale diverso: da 6,99 euro al mese senza costi extra

Tutti i prezzi dei piani della piattaforma streaming statunitense Disney+ per vivere un Natale in famiglia.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 dic 2025
Tra due settimane sarà Natale. La corsa ai regali è iniziata da tempo, con numerosi pacchi che hanno fatto la loro comparsa sotto l’albero, come vuole la tradizione. E a proposito di tradizione, come ogni Natale che si rispetti non può mancare un classico Disney da vedere in televisione.

Una mano arriva dalla piattaforma streaming Disney+, che dà accesso all’intero catalogo Disney, nonché Marvel, Hulu, Pixar, Star Wars e National Geographic. I prezzi dei piani partono da 6,99 euro al mese, senza costi extra e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

disney 6,99 euro al mese

I prezzi dei piani Disney+

Il piano più economico della piattaforma Disney+ è Standard con pubblicità: costa 6,99 euro al mese, non prevede vincoli annuali, e consente di accedere a tutto il catalogo del servizio streaming senza rinunce dal punto di vista del numero dei titoli a disposizione.

Il piano Standard costa 10,99 euro al mese o 109,90 euro l’anno. La sottoscrizione del piano annuale permette di risparmiare due mesi rispetto alla sottoscrizione del piano mensile. Con questo piano si ottengono in più la visione di film e serie tv senza pubblicità, oltre all’opzione download con cui scaricare i propri contenuti preferiti per la visione offline.

Infine, il piano Premium a 15,99 euro al mese o 159,90 euro l’anno offre fino a quattro riproduzioni simultanee, la qualità video fino a 4K e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di visione ancora più coinvolgente.

