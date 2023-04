Con CyberGhost protezione online totale a prova di Wi-Fi pubbliche

Se esiste un contesto in cui la rete diventa davvero pericolosa, quello è l'utilizzo delle Wi-Fi pubbliche.

Queste soluzioni, infatti, sono tanto comode quanto critiche: senza adeguate protezioni, si parla di quello che è terreno fertile per hacker e criminali informatici.

Come è facile intuire, vista la libertà di circolazione nelle reti pubbliche, chiunque ha un minimo di conoscenze informatiche può cercare di accedere ai dispositivi collegati. Una situazione poco piacevole e molto diffusa, che però è possibile evitare con alcune precauzioni base.

Mantenere disattivata la connessione Wi-Fi quando non necessaria, per esempio, è un primo passo verso la sicurezza. Adottare connessioni SSL e scegliere una buona VPN, poi, offre ancora maggiori certezze in questo senso.

Reti Wi-Fi pubbliche pericolose? Ecco come non correre nessun tipo di rischio

Optare per un servizio come CyberGhost per navigare senza stress anche in linee Wi-Fi pubbliche può essere la scelta ideale.

Stiamo parlando di una delle piattaforme VPN più famose al mondo, forte di una politica no log estremamente severa. Proprio per tutelare la privacy degli utenti, infatti, questo provider ha collocato la propria sede in Romania.

A tal proposito, va considerato come il paese dell'est Europa non fa parte della più che controversa 5/9/14-Eyes Alliance (attiva anche in Italia), permettendo il massimo anonimato e privacy online.

La possibilità di proteggere fino a 7 diversi dispositivi con un singolo account, è un altro vantaggio da considerare.

Anche lato flessibilità, CyberGhost si dimostra al top del settore, fornendo app e software specifici per piattaforme Windows, macOS, iOS, Android e Linux, oltre che per le più diffuse console di gioco ma anche per smart TV e router.

E per quanto riguarda il prezzo? Grazie all'attuale promozione, CyberGhost è una VPN non solo efficiente ma anche conveniente.

Per il piano biennale, infatti, si parla di uno sconto dell'82%.

Ciò significa che tutta la protezione di CyberGhost è disponibile per una spesa di appena 2,19 euro al mese.

