Con Crédit Agricole ottieni fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole ha lanciato una nuova promozione da non perdere, che ti permetterà di ricevere fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon invitando i tuoi amici oppure semplicemente acquistando con la Visa collegata al tuo conto.

Tutti i vantaggi di Crédit Agricole

Crédit Agricole è senza dubbio uno dei gruppi bancari più solidi e affermati a livello mondiale, contando ben 51 milioni di utenti distribuiti in 47 Paesi. La sua particolare caratteristica è quella di fornire servizi e vantaggi mirati ad aiutare gli utenti a gestire al meglio la propria vita quotidiana.

Il Gruppo si presenta come la soluzione ideale soprattutto per i giovani, in quanto coloro che hanno meno di 35 anni potranno usufruire di un conto 100% online senza canone mensile di tenuta. Tuttavia, anche chi ha superato questa fascia d'età può beneficiare di un canone azzerato se sceglie di investire con Crédit Agricole: i clienti potranno ottenere così fino al 3,25% annuo lordo per 12 mesi. Per i primi sei mesi, inoltre, il canone è gratuito per tutti.

Oltre a ciò, i titolari di un conto Crédit Agricole riceveranno una carta di debito Crédit Agricole Visa a canone gratuito per 2 anni, con cui potranno effettuare pagamenti online, all'interno di negozi fisici e anche tramite Wallet (come Google Pay e Apple Pay). La sicurezza della carta è garantita da blocco immediato tramite applicazione, in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile impostare limiti di spesa e personalizzare le funzionalità della carta.

Grazie all'applicazione gratuita, i titolari di un conto Crédit Agricole possono gestire ogni aspetto del loro conto, inclusa la carta di debito e le operazioni bancarie del conto corrente digitale. I bonifici SEPA sono gratuiti se inviati online, così come i bollettini che possono essere pagati in pochissimi passaggi.

Come ottenere i Buoni Amazon

Ci sono due modalità di accesso alla promozione: la prima si traduce come un programma "invita un amico", mentre la seconda è un cashback d'acquisto.

Se scegli di consigliare il conto online Crédit Agricole ai tuoi amici, potrai ricevere fino a 300 euro di Buoni Regalo Amazon. Tutto ciò che dovrai fare è:

Aprire il tuo conto online

Accedere alla sezione "Invita un amico" all'interno dell'applicazione Crédit Agricole Italia

all'interno dell'applicazione Crédit Agricole Italia Invia il tuo codice promo personale con WhatsApp, Instagram o qualsiasi altro mezzo digitale (e non) tu preferisca

Puoi invitare quanti amici vuoi, ma te ne bastano sei per raggiungere il massimo profitto dalla promozione. Ogni amico invitato "vale" 50 euro, fino a un massimo di 300. I tuoi amici dovranno aprire a loro volta un conto online inserendo il tuo codice promo in fase di registrazione ed effettuare almeno un pagamento con la carta online o in negozio entro 60 giorni. Anche il presentato riceverà 50 euro in Buoni Regalo Amazon e potrà, a sua volta, condividere il proprio codice promo.

Se sei un nuovo titolare, potrai ottenere altri 200 euro in Buoni Amazon semplicemente effettuando acquisti e pagamenti con la tua carta di debito. Ecco i passaggi da seguire:

Apri un conto entro il 31 luglio inserendo il codice promozionale "VISA" in fase di registrazione

Usa la tua carta di debito per pagamenti tramite POS / wallet digitali o acquisti online

tramite POS / wallet digitali o acquisti online Ricevi un Buono Regalo Amazon

Il valore del Buono sarà di 25 euro se spendi almeno 250 euro, da 50 euro se ne spendi almeno 500, da 100 euro se spendi 1.000 euro, da 150 euro se spendi almeno 1.500 euro e da ben 200 euro con una spesa di 2.000 euro. Gli acquisti devono essere effettuati entro 60 giorni dall'apertura del tuo conto.

