Con Crédit Agricole hai canone zero e Buoni Regalo Amazon.it

Un conto in banca che ti offre canone zero e Buoni Regalo Amazon.it? Il conto online di Crédit Agricole. È una soluzione conveniente, dove la banca francese ha pensato proprio a tutto, permettendoti di risparmiare sulle spese di mantenimento con il suo canone azzerabile a tempo indeterminato. Inoltre, tutti i nuovi clienti possono ricevere fino a 250 euro di buoni acquisto in omaggio.

Vantaggi e buoni Regalo Amazon.it: un duetto perfetto

La parola magica è carta di debito. Utilizzandola, puoi ottenere fino a 100 euro di buoni. Con l’iniziativa "porta un amico", poi, potresti addirittura ottenere ulteriori 150 euro in buoni (25 euro per ogni amico che apre il conto.

Ma andiamo con ordine. Vuoi sapere perché il Conto Online di Crédit Agricole è la scelta giusta? Ecco alcune caratteristiche principali:

Canone zero per i primi 9 mesi (invece di 2 euro al mese). Sarebbe già fantastico così, ma tenere il canone azzerato diventa facile: basta accreditare lo stipendio o la pensione , oppure avere un patrimonio di almeno 5.000 euro .

(invece di 2 euro al mese). Sarebbe già fantastico così, ma tenere il canone azzerato diventa facile: basta , oppure avere un . Carta di debito inclusa con canone zero per i primi 2 anni , e prelievi gratuiti presso gli ATM Crédit Agricole.

con , e prelievi gratuiti presso gli ATM Crédit Agricole. Bonifici gratis tramite la piattaforma online. Dimentica le file in banca e le commissioni che ti impoveriscono.

tramite la piattaforma online. Dimentica le file in banca e le commissioni che ti impoveriscono. Carta di credito Nexi Classic disponibile con un canone annuale di 40 euro. Un'opzione interessante per chi fa spesso acquisti.

Tornando ai buoni omaggio, per ottenerli devi inserire il codice VISA al momento dell'apertura del conto. Se spendi poi con la carta almeno 500 euro, ottieni un buono di 50 euro, mentre se raggiungi i 1.000 euro entro i primi 60 giorni, avrai 100 euro di buono. Inoltre, con la promozione "porta un amico" potrebbe avere ulteriori 150 euro di buoni. Un modo semplice per approfittare dei vantaggi, divertendosi!

Insomma, Crédit Agricole sa come prendere per la gola i suoi clienti con canone zero e Buoni Regalo Amazon.it! Un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.