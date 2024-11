Con Credem Banca ricevi un Buono Regalo Amazon da 200 euro

Fino al 30 novembre l'apertura di Credem Link, il conto online di Credem Banca, consente di ottenere 200 euro in Buoni Regalo Amazon spendibili su Amazon.it. La promozione in corso è legata all'utilizzo del codice PROMO200 al momento dell'apertura del conto.

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, con carta di debito, Internet Banking e app. La carta associata al conto è la Credemcard Internazionale Mastercard, anche lei a canone zero per il primo anno, dopo 1,5 euro al mese. Con questa carta è possibile prelevare e fare acquisti in Italia e all'estero senza commissioni. In alternativa si può associare la Credemcard con circuito di pagamento Pagobancomat, per pagamenti o prelievi in Italia.

Come ricevere 200 euro in Buoni Regalo Amazon con Credem Banca

Per ottenere un Buono Amazon da 200 euro occorre aprire Credem Link entro il 30 novembre, utilizzando in fase di apertura il codice PROMO200 nel campo dedicato. Dopo aver aperto il conto, l'utente può scegliere di completare entro il 31 dicembre una tra queste due azioni: accreditare lo stipendio o la pensione, oppure spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito associata al conto.

Se non si ha una busta paga o un assegno previdenziale, questo è il periodo più semplice per spendere un importo pari ad almeno 1.000 euro in un mese. Il merito è da attribuire alle offerte del Black Friday, a cui seguiranno quelle del Cyber Monday prima e del Natale poi.

Importante: il codice promozionale PROMO200 va scritto tutto in maiuscolo come riportato nell'articolo. Se infatti si scrive in minuscolo o con solo la prima lettera in maiuscolo, il Buono non verrà riconosciuto dal sistema. Vi confermiamo infine che per l'accredito dello stipendio o la spesa di almeno 1.000 euro con la carta di debito c'è tempo fino al 31 dicembre.





