Con Conto Corrente Arancio puoi ricevere un Buono Amazon da 100 euro

Conto Corrente Arancio è il conto online della banca olandese ING con il canone del conto e delle carte a zero. Anche i bonifici e i prelievi sono gratis. Inoltre, in via promozionale, si può ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro utilizzando in fase di apertura del conto il codice ING2024 e richiedendo la carta di debito Mastercard.

Per ottenere Conto Corrente Arancio di ING a canone zero occorre accreditare lo stipendio o la pensione, oppure garantire entrate pari o superiori a 1.000 euro ogni mese. L'accredito dello stipendio (o le altre due opzioni disponibili) portano il conto a diventare Conto Corrente Arancio Più, con prelievi, bonifici, bollettini, carta di credito e di debito a costo zero.

Come ricevere un Buono Amazon da 100 euro con Conto Corrente Arancio

Per ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro spendibile su Amazon.it bisogna prima di tutto aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 27 dicembre. Durante la fase di apertura occorre inserire il codice promo ING2024 nel campo dedicato e richiedere la carta di debito appartenente al circuito di pagamento Mastercard.

Il passaggio successivo richiede l'attivazione del conto corrente tramite un bonifico di qualsiasi importo, dopodiché è necessario spendere almeno 100 euro con la carta di debito associata entro il 31 gennaio 2025. Rispettando le condizioni appena descritte, si riceverà il buono regalo nei tempi previsti dal regolamento dell'iniziativa di ING.

Per ricevere senza problemi il Buono, è indispensabile che Conto Corrente Arancio Più e la carta di debito siano attivi al momento dell'invio del buono regalo. A questo proposito, il conto online deve avere un saldo di almeno 200 euro.

L'apertura di Conto Corrente Arancio si può effettuare direttamente online su questa pagina del sito ING. La promozione scade il prossimo 27 dicembre.

