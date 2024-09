Con Conto Corrente Arancio Più ricevi una carta di credito Mastercard gratuita

Un numero crescente di lavoratori, specialmente quelli più giovani, fatica a ottenere una carta di credito, a causa degli incarichi precari e delle varie restrizioni applicate da un buon numero di banche. Esistono comunque delle eccezioni, come quella rappresentata dalla banca olandese ING.

Tutti coloro che scelgono di aprire Conto Corrente Arancio Più potranno richiedere la carta di credito gratuita Mastercard Gold. La richiesta va presentata al momento della fase di apertura del conto, insieme alla carta di debito Mastercard.

I vantaggi di Conto Corrente Arancio Più

Tra i principali punti di forza di Conto Corrente Arancio Più di ING si annovera la carta di credito a canone zero Mastercard Gold. Ideale per gli acquisti online e nei negozi fisici di tutto il mondo, include PIN e limiti di spesa personalizzabili, l'opzione Pagoflex per dilazionare la spesa in più rate mensili, e il Mastercard Fast track, grazie al quale è possibile saltare la coda quando si è all'aeroporto.

Durante la registrazione del nuovo conto online della banca ING, è possibile sottoscrivere anche la carta di debito Mastercard a canone zero, progettata per le spese di tutti i giorni e prelevare contante in Italia e in Europa senza commissioni. Compatibile con Apple Pay e Google Pay, integra l'opzione Mondo per poter funzionare anche fuori dal Vecchio Continente.

L'altro vantaggio è il canone del conto a zero, grazie all'accredito dello stipendio o della pensione. In alternativa alla busta paga o al cedolino della prestazione previdenziale, è possibile fare affidamento su entrate pari ad almeno 1.000 euro al mese. A tutto questo, poi, si aggiungono le principali operazioni bancarie gratuite.

Il conto online Conto Corrente Arancio Più è attivabile direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale ING. L'identificazione può avvenire tramite videochiamata con un operatore dedicato, un bonifico proveniente da un proprio conto corrente attivo, oppure tramite lo SPID.

