Con Conto Corrente Arancio Più ricevi fino a 100€ in Buoni Amazon

L'apertura di Conto Corrente Arancio Più offre l'opportunità di ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon. Questo grazie alla nuova iniziativa lanciata dalla banca olandese ING, rivolta a tutti coloro che sceglieranno di aprire un nuovo conto online.

Prelievi gratis in Italia e in Europa, canone gratuito sia per il conto che per la carta di credito: sono questi i principali punti di forza del conto, a cui si aggiunge anche una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard a costo zero.

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Il primo passaggio prevede l'apertura di Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. In fase di iscrizione è richiesto l'utilizzo del codice ING2024 e la selezione della carta di debito Mastercard. Si deve poi procedere all'attivazione del conto con un bonifico di qualsiasi importo.

Fatto questo, occorre attivare la carta di debito effettuando un acquisto. Ciò permetterà di ricevere anche il primo Buono Regalo Amazon da 50 euro.

Per ottenere poi il secondo Buono Amazon sempre da 50 euro, per un totale quindi di 100 euro, bisogna spendere almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard entro il 29 novembre.

Altra cosa importante è il mantenimento di Conto Corrente Arancio Più con la carta di debito e un saldo di almeno 200 euro fino a quando non si riceverà il premio in Buoni Regalo tramite l'indirizzo di posta elettronica selezionato.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio Più tramite la pagina dedicata del sito ufficiale del gruppo bancario olandese ING.

