Con Conto Corrente Arancio Più, buoni Amazon, carta di credito e tanti vantaggi

Conto Corrente Arancio Più è quel conto online che non prevede le solite spese bancarie e che offre una serie di vantaggi. Canone mensile? Assente. Prelievi? Gratuiti. Otterrai anche la carta di credito Mastercard Gold e la carta di debito gratuita, perfetta per i tuoi acquisti quotidiani. Potrai anche ricevere buoni Amazon.

Carta di credito gratuita e buoni Amazon in regalo

Non solo risparmi, ma anche regali. Con il Conto Corrente Arancio Più, avrai 100 euro in buoni Amazon da spendere come vuoi. Come funziona? Semplice. Devi depositare almeno 1.000 euro al mese, usare la tua carta di debito per un primo acquisto e riceverai un Buono Regalo Amazon di 50 euro. Se poi spendi almeno 500 euro entro il 29 novembre, avrai un altro buono da 50 euro. Ricordati di mantenere attivo il conto con almeno 200 euro, almeno finché non ti verranno inviati i buoni via email.

Per mantenere il canone sempre a zero, dovrai accreditare lo stipendio o la pensione. Con la carta di debito, poi, potrai prelevare denaro senza commissioni da qualsiasi ATM che si trova in Europa e in Italia.

La procedura di apertura del conto non è mai stata così facile. Ti bastano un paio di passaggi sul sito ufficiale e sei pronto a sfruttare totalmente il conto. Il codice promozionale ING2024 ti darà l'accesso ai buoni Amazon e alla rete Mastercard.

Insomma, chi poteva prevedere che un conto corrente sarebbe diventato sinonimo di efficienza e premi eccezionali? Ora tocca a te approfittare di questa occasione unica con il Conto Corrente Arancio Più di ING e scoprire tutto ciò che può offrirti, tra cui la carta di credito.

