Con Conto Corrente Arancio hai anche una carta prepagata per i tuoi viaggi e lo shopping online

Conto Corrente Arancio è disponibile in due versioni: Più e Light per rispondere alle diverse esigenze di ciascuno.

Conto Corrente Arancio Più offre un canone mensile azzerabile con l'accredito dello stipendio o della pensione, o con entrate mensili di almeno 1.000 euro (in alternativa il canone del conto è di 5€ al mese). I prelievi di contante in Italia e in Europa, bonifici SEPA anche istantanei e pagamenti di bollettini sono a costo zero. I titolari del Conto Corrente Arancio Più ricevono anche una Carta di Credito Mastercard Gold e una Carta di Debito senza canone. Inoltre è inclusa una Carta Prepagata disponibile subito in versione virtuale.

Per chi invece cerca un'opzione a canone zero, il Conto Corrente Arancio Light potrebbe essere la scelta giusta. Con questo conto, paghi solo per i servizi che utilizzi, come i prelievi con carta di debito e i bonifici istantanei. Entrambe le opzioni includono una carta di debito Mastercard senza canone mensile e permettono di effettuare bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000 euro.

L’apertura del Conto Corrente Arancio è semplice e veloce. Dopo aver cliccato su “Apri Conto Corrente Arancio” e scelto tra le opzioni Più o Light, è possibile attivare il conto con un bonifico e iniziare a utilizzarlo subito. L'identificazione può essere effettuata rapidamente tramite SPID, eliminando la necessità di attese o chiamate con un operatore.

