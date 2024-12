Con Conto Arancio si possono ricevere (e regalare) buoni Amazon fino a 500€

Aprire un conto corrente è una scelta personale, ma nel caso di ING può avere ripercussioni positive anche per i propri amici. Con il Conto Corrente Arancio, infatti, si ottiene da subito un buono Amazon del valore di 100€ e con il codice amico ricevuto al momento dell’apertura del conto si ha la possibilità di guadagnare 50€ per ogni amico e far ottenere a loro un buono regalo Amazon da 150€. Scegliere il Conto Arancio conviene.

Conto Arancio Light e Conto Arancio Più

La promozione per ricevere i buoni regalo Amazon da 100€, 50€ e 150€ è valida sia per il Conto Arancio Light che per il Conto Arancio Più. Il Conto Corrente Arancio Light ha il canone gratuito e comprende i bonifici SEPA (anche istantanei), il canone della Carta di Debito Mastercard e l’assenza di commissioni sul pagamento di F24, MAV e RAV.

Conto Corrente Arancio Più aggiunge anche il canone della Carta di Credito Mastercard Gold, i prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa e l’assenza di commissioni sui bollettini postali, CBILL e pagoPA. Il canone mensile di 5€ del Conto Corrente Arancio Più può essere azzerato accreditandovi lo stipendio o la pensione. La Carta di Credito Mastercard Gold e la Carta di Debito Mastercard hanno i limiti di spesa personalizzabili per gestire al meglio i propri risparmi per effettuare pagamenti sia in Italia che nel resto del mondo.

Per ricevere i buoni regalo Amazon la procedura è molto semplice. Innanzitutto è necessario aprire un Conto Corrente Arancio Più, utilizzare il codice ING2024, richiedere la Carta di Debito Mastercard e attivarla. Quindi si riceve il primo buono da 100€ per poi ottenerne altri da 50€ (fino a un massimo per ogni amico che aprirà un conto Arancio). Ciascuno di loro riceverà a sua volta un altro buono di 150€ per una serie di vantaggi molto interessanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.