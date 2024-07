Con Conto Arancio Più hai una carta prepagata gratis per la gestione dei tuoi risparmi

Conto corrente Arancio Più è la soluzione perfetta per la gestione dei risparmi, in particolare in questo periodo di vacanze grazie alla carta prepagata gratuita inclusa. In dettaglio, l'offerta prevede una Carta di Credito Mastercard Gold a canone zero che si potrebbe rivelare utilissima per gli acquisti durante i viaggi nei mesi estivi. La carta ha PIN e limiti di spesa personalizzabili, supporta le piattaforme Apple Pay e Google Pay ed è quindi perfetta per i micropagamenti online di servizi e applicazioni per dispositivi mobili. I vantaggi però non finiscono qui, perché, come la carta prepagata, anche lo stesso Conto Arancio Più di ING è a canone zero se il cliente decide di effettuare l'accredito dello stipendio/pensione o si impegna a versare almeno 1.000 euro mensili. In caso contrario il costo del conto è di appena 5 euro al mese.

Conto Arancio Più: tanti vantaggi, zero spese

Vediamo ora insieme quali sono tutti i principali vantaggi per chi sceglie di aprire Conto Corrente Arancio Più. Alla Carta di Credito Mastercard Gold inclusa senza costi aggiuntivi di cui abbiamo già parlato si aggiunge la Carta di Debito Mastercard a canone zero con opzione Mondo per l'utilizzo fuori dall'Europa e il supporto dei wallet Apple Pay e Google Pay. Conto Arancio Più offre inoltre bonifici SEPA anche istantanei, prelievi in Italia e in Europa gratuiti e pagamento di bollettini, F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA senza spese. Tra i servizi proposti da ING c'è infine la Carta Prepagata Mastercard, una carta prepagata virtuale gratuita ideale per gli acquisti online che il cliente può trasformare in una carta fisica per gli acquisti in negozio.

Il conto di ING è completamente digitale e in quanto tale beneficia della massima flessibilità anche in fase di apertura. L'attivazione di Conto Arancio Più prevede infatti la possibilità di effettuare l'identificazione tramite SPID e il processo di sottoscrizione richiede solo pochi e semplici passaggi.

