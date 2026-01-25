Con CCleaner dai nuova vita al PC: ora è in sconto del 70%

Acquistare un computer nuovo oggi può richiedere una spesa importante, spesso non giustificata se il dispositivo in uso è ancora valido.
Prima di investire centinaia di euro in un nuovo modello, vale la pena valutare una soluzione alternativa molto più accessibile: migliorare le prestazioni del proprio PC con un software pensato per ottimizzarlo e renderlo di nuovo reattivo come agli inizi.
CCleaner da questo punto di vista è una garanzia. Attualmente è disponibile in promozione a 26,98 euro per un anno, invece di 89,95 euro, grazie a uno sconto del 70% sulla licenza valida fino a cinque dispositivi.
Il pacchetto include CCleaner Professional Plus, la VPN Kamo per una navigazione più riservata, le versioni di CCleaner per Mac e Android e un servizio di assistenza premium sempre disponibile.
Migliora la velocità e l'autonomia del tuo PC: usa CCleaner
Optare per l'ottimizzazione del proprio computer è una scelta intelligente tanto quanto acquistare un nuovo dispositivo al miglior prezzo. CCleaner Professional interviene in modo mirato sul sistema, eliminando file inutili e processi superflui.
Con questo programma i problemi che rallentano il PC impatteranno decisamente meno. Secondo i dati forniti dal produttore, l'uso regolare del software può aumentare l’autonomia del computer fino al 30% e migliorare la velocità generale fino al 34%, con benefici evidenti anche durante il gaming.
Tra le funzioni più utili c'è anche il Driver Updater, che mantiene aggiornati i driver riducendo il rischio di crash, errori hardware e anomalie software.
Sul fronte della sicurezza online, CCleaner offre strumenti dedicati alla tutela della privacy: blocca i sistemi di tracciamento e rimuove i dati di navigazione. In più,impedisce a siti e inserzionisti di monitorare le attività dell'utente.
Per ottenere la promozione in corso vai sul sito di CCleaner.
