Con Carta YOU parti sereno: ha la polizza viaggio gratuita inclusa

I viaggi sono diventati sempre più accessibili e diffusi: è fondamentale prendere in considerazione la propria sicurezza e tranquillità durante le vacanze. Un'imprevista emergenza sanitaria o un inconveniente di qualsiasi natura all'estero potrebbero comportare spese ingenti, mettendo a repentaglio il nostro budget e il nostro benessere. Ecco perché è consigliato sottoscrivere un'assicurazione di viaggio completa prima di partire. Esiste, tuttavia, una soluzione che offre una polizza di viaggio gratuita: Carta YOU di Advanzia Bank.

I vantaggi imperdibili di Carta YOU

Carta YOU di Advanzia Bank rappresenta una svolta nel settore delle carte di credito poiché offre ai propri clienti non solo un canone azzerato in modo permanente, ma anche una polizza di viaggio gratuita. A differenza delle altre carte disponibili sul mercato, la Carta YOU non richiede l'apertura di un nuovo conto bancario, il che la rende ancora più conveniente per i titolari di conti correnti esistenti.

Con Carta YOU, i viaggiatori possono godere di una serie di vantaggi esclusivi. Non solo le commissioni per il prelievo di contanti, l'utilizzo all'estero e il cambio valuta sono azzerate, ma anche l'emissione della carta, la spedizione, il blocco e la sostituzione del PIN sono completamente gratuite. Inoltre, i titolari della Carta YOU possono beneficiare di un credito gratuito di fino a sette settimane e hanno la possibilità di scegliere l'opzione di pagamento frazionato per l'importo dovuto.

Ciò che rende veramente unica Carta YOU di Advanzia Bank è la polizza di viaggio gratuita inclusa. Questa polizza offre una copertura completa in caso di infortuni in viaggio, sia nel Paese di residenza che all'estero, non solo per il titolare della carta, ma anche per il suo partner e gli eventuali figli a carico. Inoltre, prevede il rimborso in caso di furto di denaro contante entro 12 ore dal momento dell'incidente e il rimborso di articoli rubati entro 90 giorni dall'acquisto.

Se sei alla ricerca di una carta di credito che offra non solo vantaggi finanziari, ma anche una polizza di viaggio gratuita, Carta YOU di Advanzia Bank è la soluzione ideale. Richiederla è semplice e veloce: collegati a questo link e segui la procedura, ti basteranno pochi minuti.

