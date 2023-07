Con Carta YOU hai un'assicurazione a costo zero per i tuoi viaggi

Sei pronto per la tua prossima avventura in vacanza, ma ti preoccupi di imprevisti che potrebbero rovinare tutto? Sappiamo quanto sia importante godersi ogni istante di vacanza senza preoccupazioni finanziarie o di salute. Ecco perché ti segnaliamo la soluzione perfetta per te: Carta YOU di Advanzia Bank, un'innovativa carta di credito che offre non solo vantaggi economici ma anche una copertura assicurativa gratuita inclusa per tutelarti da ogni genere di imprevisto durante il tuo viaggio.

Ecco cosa offre la copertura assicurativa

Molte polizze comportano un esborso di denaro considerevole, spesso nell'ordine di centinaia di euro. Carta YOU di Advanzia Bank rappresenta una delle poche carte di credito sul mercato che offre ai propri clienti un canone azzerato in modo permanente, senza commissioni per il prelievo di contanti, l'utilizzo all'estero e il cambio valuta, l'emissione della carta, la spedizione, il blocco e la sostituzione del PIN.

Ma i suoi vantaggi proseguono, perché la Carta include una polizza di viaggio gratuita che ti copre da qualsiasi imprevisto durante le tue vacanze. Questa polizza completa e esaustiva offre una copertura totale in caso di infortuni sia nel tuo Paese di residenza che all'estero, per te, il tuo partner e persino i tuoi figli a carico. Inoltre, in caso di furto di denaro contante entro le 12 ore successive o furto di articoli acquistati entro 90 giorni, la polizza prevede il rimborso.

Per ottenere la tua assicurazione di viaggio gratuita, è necessario essere titolari della Carta YOU di Advanzia Bank. La richiesta può essere completata in pochi minuti tramite questo link e la carta verrà inviata gratuitamente al tuo domicilio entro pochi giorni lavorativi. È importante sottolineare che non è necessario aprire un nuovo conto bancario per richiedere la Carta YOU. La fattura di pagamento può essere saldata tramite bonifico dal tuo conto corrente esistente. Viaggiare non è mai stato così sicuro e conveniente: approfitta dell'occasione e goditi le tue vacanze senza preoccupazioni.

