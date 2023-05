Con carta UTA fai rifornimento in quasi 10mila stazioni senza contanti

Una carta per fare carburante? Esiste e ti permette anche il recupero agevolato dell’IVA. Parliamo di UTA: la carta carburante multibrand sempre più scelta da liberi professionisti e aziende, che offre la massima flessibilità di rifornimento in più di 9.500 stazioni di servizio convenzionate in tutta Italia. Sono già oltre ventimila tra PMI, grandi aziende e titolari di partita IVA che la utilizzano ogni giorno.

Cosa è carta UTA e perché conviene?

UTA si presenta come la soluzione ideale per coloro che necessitano di fare rifornimento mantenendo versatilità e senza doversi vincolare a un solo marchio. Ma perché scegliere proprio la carta UTA? Innanzitutto per via dell'ampia copertura offerta: approfitta delle oltre 9.500 stazioni di servizio sparse su tutto il servizio italiano (con copertura totale sulla rete autostradale), scegliendo tra oltre 50 marchi disponibili - compresi i più noti come Eni, Q8, IP e Tamoil.

In più, carta UTA è convenzionata anche con le pompe bianche. In questo modo risparmi sulla benzina facendo rifornimento nelle stazioni di servizio più economiche. A proposito di risparmio, utilizzando questa portentosa carta ricevi una fattura elettronica unica riepilogativa di tutte le transazioni effettuate. Questo documento è tutto ciò che ti serve per effettuare recupero dell'IVA e per la deducibilità dei costi del carburante.

Richiedi la tua carta UTA: collegati a questa pagina per essere contattato gratis e senza impegno da un consulente dedicato. Una volta sottoscritto il contratto, la riceverai nel giro di pochi giorni.

Da quel momento in poi potrai utilizzarla per fare rifornimento senza pagare in contanti, monitorando tutte le tue spese con l'App dedicata Edenred UTA su cui è conservato anche lo storico dei tuoi rifornimenti. Inoltre, l'applicazione ti permette di trovare il distributore convenzionato più vicino a te, verificare i prezzi e il percorso più veloce per raggiungerlo. Insomma: un bell'aiuto per tutti i professionisti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.