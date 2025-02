Con Bitdefender hai un browser dedicato per transazioni online sicure

Effettuare acquisti online e gestire operazioni bancarie può esporre i tuoi dati sensibili a minacce informatiche sempre più sofisticate. Bitdefender ha sviluppato una soluzione avanzata per proteggere i tuoi pagamenti e garantire transazioni sicure: un browser dedicato che isola le operazioni bancarie da ogni possibile rischio. Questo strumento è incluso in tutti i piani, attualmente disponibili con uno sconto del 50% rispetto al loro prezzo originale.

Navigazione e transazioni bancarie al sicuro con Bitdefender

Gli attacchi informatici legati al furto di dati finanziari sono sempre più frequenti e mirati. Bitdefender ti offre un ambiente di navigazione sicuro che protegge pagamenti, home banking e acquisti online, impedendo ai malware di intercettare le tue credenziali o alle minacce online di compromettere i tuoi dati bancari. Con questa funzionalità, ogni transazione viene eseguita in un ambiente isolato e protetto, mettendo al sicuro password, carte di credito e informazioni finanziarie da keylogger e spyware.

Oltre alla sicurezza per le transazioni online, Bitdefender offre una protezione completa contro tutte le minacce digitali. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il software è in grado di rilevare e bloccare malware, ransomware, trojan e attacchi zero-day, senza impattare sulle prestazioni del dispositivo. Inoltre, il sistema anti-phishing integrato ti avvisa e blocca i tentativi di frode, proteggendoti da siti web dannosi che cercano di rubare le tue credenziali.

Con un unico abbonamento puoi proteggere fino a cinque dispositivi, garantendo una sicurezza estesa per PC, Mac, smartphone e tablet. Che tu stia navigando da casa, in ufficio o in viaggio, Bitdefender assicura la protezione dei tuoi dati e della tua privacy ovunque ti trovi.

Approfitta ora dell’offerta esclusiva: tutti i piani Bitdefender sono disponibili con uno sconto del 50%, permettendoti di accedere alla massima protezione online a un prezzo vantaggioso. Visita il sito ufficiale e attiva la tua sicurezza digitale con Bitdefender.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.