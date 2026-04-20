Con BBVA conto con 3% di rendimento annuo e 3% di cashback

Stai pensando di aprire un nuovo conto corrente? Una delle soluzioni più consigliate in questo momento è quella proposta da BBVA. La banca in questione propone una promozione molto interessante, con possibilità di ottenere fino al 3% di rendimento annuo e 3% di cashback.

Ma i vantaggi dell'offerta di BBVA non sono finiti qui: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del conto.

Cosa rende speciale il conto di BBVA

Innanzitutto, si tratta di un conto online a zero spese e carta di debito inclusa senza costi, per sempre. Inclusi inoltre abbiamo anche bonifici SEPA (anche istantanei), pagamenti in valuta estera senza commissioni e prelievi gratuiti sopra i 100 euro in tutta Europa. Da menzionare anche il "Salvadanaio Digitale", per mettere da parte soldi in modo pratico.

Come dicevamo, in questo momento si può accedere per i primi sei mesi a due bonus notevoli:

3% annuo lordo sulla liquidità depositata

3% di cashback sugli acquisti fatti con la carta di debito (fino ad un messimo di spesa di 280€ mensili)

Gli interessi vengono accreditati ogni mese, senza dover accreditare lo stipendio. Non è nemmeno richiesto un saldo minimo e non ci sono vincoli di permanenza. Finito il periodo iniziale, il conto continua a offrire una remunerazione sulla liquidità, fino al 2% annuo lordo.

Per tenere tutto sotto controllo c'è l'app di BBVA, con cui monitorare sempre movimenti, risparmi e interessi in tempo reale. Tutto direttamente dallo smartphone.

Vuoi approfittarne ora? Basta andare sul sito di BBVA e aprire il conto.

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