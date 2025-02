Con Babbel ti bastano 15 minuti al giorno per imparare una nuova lingua

Per imparare una nuova lingua c’è bisogno di costanza e regolarità. Per questo i metodi di apprendimento tradizionali che prevedono ore e ore di lezione e altrettante ore di studio si rivelano spesso fallimentari o estremamente pesanti. La mente ha una soglia di attenzione superata la quale non assorbe più le informazioni, specie se lo studio non è stimolante. Per questo il metodo sviluppato da Babbel rappresenta una piacevole novità da seguire per imparare una nuova lingua.

L’efficacia del metodo Babbel

I dati parlano chiaro: il 92% di coloro che hanno utilizzato Babbel in passato ha migliorato le proprie competenze linguistiche in soli due mesi, dedicando allo studio non più di 15 minuti al giorno. Un caso? No, ma l’effetto di una specifica strategia di apprendimento.

Babbel, infatti, struttura il suo metodo di studio in brevi lezioni pensate per tutti. Sia gli studenti durante i viaggi per andare a scuola che i professionisti nel tragitto verso il posto di lavoro possono accedere alla piattaforma di Babbel (anche tramite l’app sullo smartphone) e seguire la lezione. Sfruttando semplicemente i tempi morti che tradizionalmente vengono destinati a seguire reel sui social, è possibile imparare una lingua straniera.

Inoltre Babbel prevede un sistema di ripetizione che adatta il programma in base ai progressi individuali. In questo modo nessuno si sente indietro o perde tempo e prosegue rapidamente il suo percorso di apprendimento.

Dedicando poco tempo alle mini-lezioni, sempre molto stimolanti e interattive, si ha la possibilità di poter comprendere e parlare una lingua straniera. Una grande possibilità di crescita sia per gli studenti che per i professionisti che vogliono crescere e ambire a posizioni e mansioni più gratificanti (e remunerative) e che richiedono specifiche competenze linguistiche.

Creando l’account su Babbel si risponde a un rapido questionario indicando la lingua che si vuole apprendere e le ragioni di tale scelta, così da ricevere subito un percorso di apprendimento su misura alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.