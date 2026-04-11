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Con AVG hai protezione e privacy informatica al 60% di sconto

In questo momento i piani di AVG sono tutti in sconto e includono anche VPN e molti altri strumenti per la tutela della privacy.
Con AVG hai protezione e privacy informatica al 60% di sconto
In questo momento i piani di AVG sono tutti in sconto e includono anche VPN e molti altri strumenti per la tutela della privacy.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 11 apr 2026
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Dotare i propri dispositivi di un software che sappia sia proteggere la sicurezza che la privacy dell'utente è diventato essenziale. Il motivo? Perché le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e colpiscono in modi diversi.

Una delle opzioni migliori è quella di AVG, ideale per chi è alla ricerca di un tool completo. Non solo: in questo momento sconta i suoi piani Internet Security e Ultimate del 60%. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa includono.

Vai all'offerta di AVG

Tutti i servizi presenti nei piani in sconto di AVG

Partiamo da AVG Internet Security. Questo piano di abbonamento comprende alcune funzionalità fondamentali, che non possono mancare in un antivirus nel 2026, come il blocco di virus e malware e la protezione dal ransomware. A questo aggiunge la difesa contro siti web pericolosi e tentativi di phishing. Il tutto a 39,99€ per il primo anno e protezione fino a 10 dispositivi.

Cosa include in più Ultimate? Diciamo che è il piano più consigliato, perché il meglio delle funzionalità di AVG è racchiuso qui. Basta menzionare questi tre tool:

  • Secure VPN, per una navigazione veramente privata;
  • AntiTrack, che impedisce agli inserzionisi di monitorare le attività online;
  • TuneUp, che aiuta a ottimizzare il sistema e liberare spazio.

Prezzo: 55,99€ per il primo anno e protezione sempre fino a 10 dispositivi.

Tutti i piani hanno una garanzia di rimborso di 30 giorni, utile per testare le funzionalità e appurare se effettivamente AVG fa al proprio caso. Per approfittare delle offerte basta andare sul sito di AVG.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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