Con AVG hai protezione e privacy informatica al 60% di sconto

Dotare i propri dispositivi di un software che sappia sia proteggere la sicurezza che la privacy dell'utente è diventato essenziale. Il motivo? Perché le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e colpiscono in modi diversi.

Una delle opzioni migliori è quella di AVG, ideale per chi è alla ricerca di un tool completo. Non solo: in questo momento sconta i suoi piani Internet Security e Ultimate del 60%. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa includono.

Tutti i servizi presenti nei piani in sconto di AVG

Partiamo da AVG Internet Security. Questo piano di abbonamento comprende alcune funzionalità fondamentali, che non possono mancare in un antivirus nel 2026, come il blocco di virus e malware e la protezione dal ransomware. A questo aggiunge la difesa contro siti web pericolosi e tentativi di phishing. Il tutto a 39,99€ per il primo anno e protezione fino a 10 dispositivi.

Cosa include in più Ultimate? Diciamo che è il piano più consigliato, perché il meglio delle funzionalità di AVG è racchiuso qui. Basta menzionare questi tre tool:

Secure VPN , per una navigazione veramente privata;

, per una navigazione veramente privata; AntiTrack , che impedisce agli inserzionisi di monitorare le attività online;

, che impedisce agli inserzionisi di monitorare le attività online; TuneUp, che aiuta a ottimizzare il sistema e liberare spazio.

Prezzo: 55,99€ per il primo anno e protezione sempre fino a 10 dispositivi.

Tutti i piani hanno una garanzia di rimborso di 30 giorni, utile per testare le funzionalità e appurare se effettivamente AVG fa al proprio caso. Per approfittare delle offerte basta andare sul sito di AVG.

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