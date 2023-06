Con Aruba Fibra volate fino a 1Gbps a soli 22,47€ al mese

Dite addio al rame e passate alla fibra che arriva anche a casa con Aruba Fibra! Una connessione in grado di spingersi a 1Gbps, una velocità davvero elevata che consente di navigare e scaricare contenuti in una manciata di minuti. Abbonandovi non pagherete alcun costo di attivazione ed è veloce anche nei comuni piccoli. La connessione è perfetta se avete la necessità di avere prestazioni elevate per applicazioni streaming multimediali a risoluzione elevata, oppure professionali.

L'attuale promozione consente di abbonarvi a soli 22,47€ al mese per 24 mesi, anziché 26,47€. Ma scopriamo cosa offre nel dettaglio.

Aruba Fibra: velocità massima a un prezzo stracciato

L'offerta da 22,47€ di Aruba Fibra Promo consente di avere un indirizzo IPv6 statico, perfetto per garantire maggiori performance. In questo modo verranno agevolate le connessioni da remoto, ottimizzando l'accesso ai contenuti.

Non è necessario pagare alcun costo di attivazione. Una volta stipulato il contratto, vi verrà attivata la rete a casa e sarete già pronti a navigare ad alta velocità. Andate in vacanza o prevedete di non utilizzare la rete per un periodo di tempo? Potete mettere in pausa la fibra per 30 giorni consecutivi e risparmiare sulle bollette!

L'assistenza di Aruba è inoltre disponibile 24 ore su 24 tramite telefono o chat, per qualsiasi tipologia di evenienza. Tra i servizi aggiuntivi, a pagamento, è anche possibile aggiungere un router Wi-Fi a noleggio, le chiamate nazionali illimitate, aumentare la velocità di download fino a un massimo di 2,5Gbps, portando quella di upload a 1Gbps e un indirizzo IPv4 statico.

Personalizzate voi il vostro piano, aggiungendo servizi a pagamento o lasciate tutto com'è per godere di una connessione davvero economica. Avete paura di non essere soddisfatti? Potete disdire in tranquillità entro i primi 30 giorni e vi verrà rimborsato il costo dell'abbonamento. Se invece non vi doveste trovare più bene nel corso dei 12 mesi del contratto, basteranno 20€ per recedere quando volete. E se volete cambiare operatore la migrazione non ha alcun costo!

Abbonatevi ora con Aruba Fibra Promo per godere di sconti esclusivi fino all'80% su altri prodotti Aruba.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.