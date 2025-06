Con Aruba crei il tuo sito a meno di 4€: sfrutta lo sconto del 60%

Hai un progetto in mente e vuoi finalmente metterlo online? Che sia un blog personale, un sito vetrina per la tua attività o un vero e proprio e-commerce, Aruba mette a disposizione una promozione imperdibile: fino al 25 giugno 2025, puoi attivare uno dei suoi piani di hosting con uno sconto del 60% sul primo anno, utilizzando il codice promozionale GIUGNO25.

Le soluzioni partono da meno di 4€, e includono anche hosting WordPress o WooCommerce con installazione e gestione semplificata.

Hosting Aruba in sconto: l'occasione per portare online le tue idee

Aruba è uno dei principali provider italiani di servizi digitali, scelto ogni anno da migliaia di utenti per affidabilità, semplicità e prezzi competitivi. Grazie a questa promozione estiva, chiunque può creare in pochi clic un sito professionale o un negozio online approfittando di tariffe fortemente ribassate, ma con tutte le funzionalità incluse. I piani coprono diverse esigenze: da chi vuole una semplice landing page o un portfolio, a chi desidera aprire un sito WordPress o lanciare un e-commerce con WooCommerce già configurato.

Ogni piano offre un pacchetto completo, che può includere strumenti per la gestione del sito, backup automatici, aggiornamenti preconfigurati, supporto tecnico professionale e una piattaforma intuitiva per chi parte da zero. Attivare l'offerta è facile: basta visitare il sito ufficiale di Aruba, scegliere il piano più adatto e inserire il codice GIUGNO25 al momento dell’acquisto.

La promozione è valida solo per nuovi acquisti di hosting e dominio, e solo fino al 25 giugno 2025. Un'opportunità concreta per iniziare online in modo professionale, con costi minimi e tutta la sicurezza di un servizio affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.