Con appena 1€ su Amazon risolvi il problema dell'SSD che penzola nel case

Gli SSD sono delle splendide unità di archiviazione per mille ragioni: consumo energetico ridotto, velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 3500/3300 MB/s, e tanto altro. Ma spesso si portano appresso un problema, ovverosia quello di come posizionarlo all'interno del case, almeno in quelli più vecchiotti. Ecco che questo ci viene incontro Amazon con una semplice quanto validissima soluzione: un telaio di installazione concepito proprio per fissare gli SSD. Costa solo 1€ e lo puoi prendere seguendo questo indirizzo.

Telaio per SSD, GENIALATA a solo 1€

Grazie a questo semplice quanto geniale prodotto, da oggi non avrai più il problema di lasciare penzoloni il tuo SSD dentro al case, o di doverlo accomodare poggiandolo semplicemente sopra un hard disk vecchia maniera. Il supporto, infatti, prevede di adattare un dispositivo da 2,5" in un alloggiamento di 3,5".

Il telaio di installazione per hard disk da 2, 5" in 3, 5" di Goobay è ideale per l'installazione di massimo due device da 2,5" in un alloggiamento di 3,5". In sintesi:

supporta tutti gli hard disk HDD / SSD da 2,5"

materiale di qualità e montaggio semplice

perfettamente compatibile

Se ti serve un telaio di installazione per hard disk da 2, 5" in 3, 5", ottimo per fissare gli SSD all'interno dei case, vai su Amazon e fai tuo questo prodotto. Costa solo 1€. Ma acquistandone quattro, puoi avere addirittura un ulteriore sconto del 5% sul totale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.