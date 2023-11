Con 89€ impari tutte le lingue del mondo grazie al piano a vita di Mondly

Mondly, votata come la migliore app per l'apprendimento delle lingue, ha lanciato un'offerta esclusiva in occasione del Black Friday: sono sufficienti 89,99 euro per acquistare il piano a vita, grazie al quale è possibile imparare 41 lingue diverse. Tra queste si annoverano l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il cinese, il giapponese, l'arabo e il portoghese. L'offerta del Black Friday di Mondly è disponibile su questa pagina.

Il piano a vita di Mondly in sconto del 96% per il Black Friday

Di recente Mondly è stata premiata come App dell'Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple. Alla base del suo successo gli innovativi metodi per l'apprendimento di una nuova lingua, che uniscono una solida scienza neurale con tecnologie all'avanguardia.

Una delle novità assolute portate dall'app è il focus sulle frasi di uso comune, non più sulle tradizionali lezioni di grammatica che prendevano in esame una parola per volta. Gli utenti imparano da subito a memorizzare le parole più usate, formando frasi e prendendo parte a conversazioni nel giro di pochi minuti.

Tra le altre cose, è possibile migliorare la propria pronuncia grazie alla partnership tra Mondly e madrelingua professionisti, che aiutano gli studenti di ciascun corso ad avere accenti naturali. In più viene data l'opportunità di esercitarsi in conversazioni reali grazie all'utilizzo di un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi in realtà aumentata.

Il piano a vita di Mondly a 89,99 euro invece di 1.999,99 euro è disponibile su questa pagina. L'offerta termina venerdì 10 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.