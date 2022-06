Con 3 anni di CyberGhost 84% di sconto sulla VPN

Con le minacce sul web sempre più pressanti e variegate, il solo antivirus non può garantire la piena protezione di un dispositivo elettronico.

Al di là di quella che è la sicurezza infatti, è la privacy a preoccupare sempre più chi naviga online. Non si parla più solo di pirati informatici, ma anche di aziende pubblicitarie moleste e di enti governativi che, più o meno lecitamente, cercano di mettere gli occhi dove non dovrebbero.

In questo contesto dunque, l'utilizzo di una VPN appare quantomeno utile. Vista l'enorme offerta in questo senso, a quale piattaforma affidarsi?

Tra i tanti provider che si occupano di questo settore, CyberGhost è uno dei nomi più in voga. Tanto più che questo servizio è, da qualche settimana, soggetto ad alcuni sostanziosi sconti.

CyberGhost compie gli anni: super sconto e un piccolo regalo per i nuovi iscritti

CyberGhost è una piattaforma che ha una politica alquanto chiara e drastica rispetto all'anonimato. Di fatto, questa VPN non registra:

indirizzo IP di provenienza ;

; siti web visitati ;

; cronologia di navigazione ;

; durata delle sessioni ;

; uso della larghezza di banda.

Il tutto per una privacy difficilmente replicabile da altri servizi simili.

Non solo: va tenuto anche conto che un account è utilizzabile in contemporanea su 7 dispositivi. CyberGhost inoltre, offre piena compatibilità con sistemi Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Tradotto in parole povere, questa VPN non solo è efficace e rispettosa della privacy, ma permette un utilizzo sui dispositivi di un'intera famiglia e non solo per una persona. L'adozione della crittografia AES a 256 bit, la protezione in caso di utilizzo di Wi-Fi pubblico e l'assistenza (attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) definiscono ulteriormente il valore di questa VPN.

E i prezzi? In occasione del suo compleanno, CyberGhost ha deciso di fare un'offerta imperdibile per i suoi nuovi iscritti. Si parla di uno sconto dell'84% sul prezzo di listino sulla sottoscrizione triennale, il che significa che la VPN costa appena 1,99 euro al mese.

Non solo: proprio nel contesto del diciassettesimo compleanno del servizio, la piattaforma ha deciso di regalare 3 mesi gratis a chi ha sottoscritto il suddetto piano da 36 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.