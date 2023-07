Computer portatile HP in offerta con 220€ di sconto? TUTTO VERO!

Un computer con AMD Ryzen 5 con uno sconto così grande? Ebbene sì Da oggi potrai aggiudicarti il PC portatile HP 15s-eq3001sl con un prezzo a dir poco invidiabile, un'offerta che non puoi lasciarti sfuggire se sei alla ricerca di un PC che vada a rispondere a tutte le tue esigenze.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti il PC portatile HP 15s-eq3001sl a soli 479,99€ su Amazon, con un'offerta che sconta di netto il prodotto di ben 220€, che equivale addirittura al 31% del prezzo originale.

Un PC per risolvere i tuoi problemi

Questo è un notebook HP con Windows 11 Home, che monta un processore AMD Ryzen 5 5625U a basso consumo energetico, e che raggiunge una velocità fino a 4,3GHz di frequenza. il Display da 15,6" ha una risoluzione Full HD 1920 x 1080p, con pannello Antiriflesso e una luminosità ottima.

Per quanto riguarda la memoria del PC portatile HP 15s-eq3001sl, questo è dotato di 8GB di RAM da 3200MHz (integrata e non espandibile), e una SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB per avvii rapidi di applicazioni e file. Elegante e adatto a tutti i posti grazie al suo color argento, al suo peso ridotto, e anche sostenibile con la sua tastiera in plastica riciclata. Tra le altre feature, possiede anche HDMI 1.4b, MicroSD, USB Type-C, e lettore di Impronte.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.