Computer lento? Nessun problema, per velocizzarlo basta usare questo tool (-70%)

Non è raro dover fare i conti con un computer lento: in genere si tratta di PC Windows o Mac con qualche anno di troppo sulle spalle e con vari problemi che comportano un calo significativo delle prestazioni nel corso del tempo.

Risolvere il problema di un vecchio computer lento non è impossibile ma è necessario ricorrere agli strumenti giusti: con CCleaner Premium, ad esempio, è possibile accedere ai tool giusti per velocizzare il proprio computer, eliminando i problemi di performance.

Questo bundle include CCleaner Professional Plus per PC, CCleaner per Mac oltre a una versione dedicata a dispositivi Android. Con l'offerta in corso è possibile ottenere il 70% di sconto sul costo del servizio, attivabile a 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni.

Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di CCleaner, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché CCleaner è la soluzione

Grazie a CCleaner è possibile velocizzare un computer ed eliminare i problemi che causano prestazioni insoddisfacenti. Il tool consente di gestire gli aggiornamenti dei software e dei driver, in modo da correggere ed eliminare problemi software, incompatibilità, bug e falle di sicurezza.

In questo modo è possibile intervenire su più livelli per ottimizzare il funzionamento del software in relazione all'hardware a propria disposizione.

L'intervento di CCleaner può avere anche un impatto positivo anche sull'autonomia dei notebook, riducendo i consumi e garantendo un'autonomia maggiore.

Da segnalare che il software include anche degli strumenti per la gestione dello spazio di archiviazione, sia in locale che in cloud (con supporto a servizi di grande diffusione come Google Drive e Microsoft OneDrive).

Per accedere subito a CCleaner basta premere sul box qui di sotto: in questo modo è possibile ottenere il 70% di sconto, sia sul piano annuale che sul piano biennale.

