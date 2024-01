Computer fisso a soli 179€ con CPU i5, 16GB di RAM e SSD da 480GB

Sei più per i PC desktop che per i portatili? Allora sono certo che la promozione che ti stiamo segnalando è perfetta per te. Se vai adesso su eBay puoi mettere le mani su questo computer fisso a soli 179,90 euro, invece che 259,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice CASA24 al momento del pagamento.

In questo modo, grazie al codice segreto, puoi avvalerti di un ulteriore sconto e risparmi quasi 80 euro sul totale. Si tratta di un PC assemblato con garanzia di 2 anni che offre delle prestazioni notevoli. A un prezzo del genere non le trovi facilmente. Ha un ottimo scomparto hardware con un potente processore Intel che ti permetterà di utilizzarlo in tanti modi. Per cui approfittane prima che sia tardi.

Computer fisso a prezzo mini solo su eBay

Questo PC ha un case classico dove all'interno troviamo il potente processore Intel Core i5 di 3a generazione da 3,60 GHz con 4 Core e 4 Thread. Viene supportato da ben 16 GB di RAM che sono più che sufficienti per avere prestazioni eccellenti. E una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 2500.

Anche lo spazio di archiviazione è ottimo, grazie a un SSD da 480 GB con fattore di forma da 2,5 pollici. Possiede anche un masterizzatore DVD Dual Layer. Viene fornito con Windows 10 Pro e incluso troverai il pacchetto di Microsoft Office 2021 Professional Plus con licenza.

Non c'è assolutamente tempo da perdere. A questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in pochissimo tempo. Quindi prima che succeda vai su eBay e acquista il tuo computer fisso a soli 179,90 euro, invece che 259,90 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice CASA24 al momento del pagamento.

