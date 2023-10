Offertissima Amazon che non puoi assolutamente farti sfuggire. Oggi puoi acquistare il computer desktop Apple Mac mini 2023 risparmiando ben 130 euro dal suo attuale prezzo di mercato grazie allo socnto speciale.

E poi grazie al servizio Cofidis puoi affrontare la spesa con tutta serenità dilazionando il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Computer desktop Apple Mac mini 2023 è dotato di superpoteri grazie al chip M2!

Con la nuova generazione di chip, puoi fare ancora più cose, in meno tempo. Dalle presentazioni più sofisticate ai giochi più immersivi, il chip M2 gestisce tutto in scioltezza con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata.

Mac mini con chip M2 ha due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. E puoi scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci. Le app che usi ogni giorno vanno veloci come il vento, anche Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Zoom. E in più ci sono oltre 15.000 app e plug‑in già ottimizzati per il chip M2.

La memoria unificata dei Mac è molto più evoluta della RAM tradizionale. Un singolo pool di memoria a banda larga e bassa latenza permette al chip Apple di trasferire i dati più velocemente, così tutto quello che fai è fluido. Con il chip M2 puoi scegliere fino a 24GB di memoria: più ne hai, più sarà facile lavorare in multitasking e con file di grandi dimensioni.

Mac mini ha un’archiviazione 100% flash e ti dà spazio in abbondanza per foto, video, documenti e app. E con il chip M2 puoi avere un’unità SSD fino a 2TB. Il chip M2 e macOS Ventura portano su Mac mini funzioni per la privacy e la sicurezza all’avanguardia che includono protezioni integrate contro malware e virus. E con il Secure Enclave di nuova generazione, il tuo sistema e i tuoi dati sono sempre al sicuro. Creare presentazioni, ritoccare foto, giocare: Mac mini con chip M2 sa davvero fare di tutto.

È facile da configurare. E con un ID Apple, passare al Mac è semplicissimo: basta accendere il computer e in pochi istanti hai già tutto pronto. Abbina Mac mini a un Apple Studio Display e collega accessori Apple come la Magic Keyboard con Touch ID o tutti quelli compatibili che usi più spesso.

Prendilo ora su Amazon e risparmia 130 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.