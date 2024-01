Computer Acer Aspire All in One ora su Amazon IN OFFERTA!

Sei alla ricerca di un computer fisso che ti garantisca prestazioni eccellenti? Perfetto sei nel posto giusto perché abbiamo appena scovato su Amazon un'offerta imperdibile sul computer Acer Aspire C24-1700 All in One.

Non solo lo paghi di meno ma grazie al servizio Cofidis, che Amazon mette a tua disposizione, puoi pagarlo in piccole rate mensili a tasso zero!

Compute Acer Aspire, tutto quello di cui hai bisogno!

Si tratta di un computer fisso sempre pronto all'uso dotato di: processore Intel Core di 12a generazione i5-1235U, scheda grafica Intel Iris Xe Eligible, memoria DDR4 RAM fino a 32 GB e una unità SSD. Grazie a tali caratteristiche vivrai un'esperienza operativa fluida per tutte le attività quotidiane.

Il display da 23.8 pollici IPS Full HD con cornice stretta vanta un rapporto schermo del 91%. Lo schermo inclinabile (da -5 a 25°) utilizza la tecnologia BlueLightShield per ridurre l'esposizione alla luce blu e garantire il comfort degli occhi. Assumi il pieno controllo di tutte le funzionalità con una miriade di porte USB per tutte le tue periferiche grazie alla conformità con gli standard USB 3.2 Gen2/Gen1 e 2.0.

Grazie poi alla webcam integrata da 5,0 MP e ai due microfoni stereo, è possibile rimanere in contatto con amici e familiari come se fossero presenti. Inoltre, puoi mantenere la privacy della famiglia grazie alla copertura della webcam. Inoltre questo Computer all-in-one è ultra-sottile e ti offre un'eccezionale gestione dello spazio e dei cavi per mantenere qualsiasi spazio di lavoro libero da distrazioni e super ordinato.

Prendilo ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.